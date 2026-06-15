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從戰友走向戀人 「品學戀」金句曝光

▲公開戀情不久後，賴品妤、曾玟學便同框受訪，引發外界關注。（圖／記者朱永強攝）

曾玟學才澄清沒劈腿！又陷新潮流「乘龍快婿」爭議

▲賴品妤、曾玟學曾一同寫春聯，大聊長輩催婚話題。（圖／記者陳威叡攝）

戴上「定情戒指」放閃 品學戀進入穩定期

▲賴品妤卸任立委後前往英國攻讀碩士學位，她也經常在社群分享生活點滴。（圖／翻攝自賴品妤Threads）

品學戀迎新階段！一人赴英深造、一人參戰頭份市長

苗栗縣無黨籍議員曾玟學今（15）日宣布投入頭份市長選戰，喊出希望從過去的「建言者」轉變為「執行者」，正式踏入地方首長選舉戰場。曾玟學過去曾參與太陽花學運、加入時代力量，政治路線長期與綠營友好，加上與前民進黨立委賴品妤的戀情備受關注，被外界封為「品學兼優」政壇CP，《NOWNEWS今日新聞》也特別整理出兩人的愛情史，讓讀者了解。曾玟學與賴品妤皆因太陽花學運踏入政治圈，早年同為青年世代政治人物，不過當時兩人並未發展感情，而是在各自投入政治活動後，逐漸建立交集。曾玟學後來成為苗栗縣議員，賴品妤則代表民進黨參選立委並進入立法院，雙方在不同政治舞台累積經驗。2020年，媒體披露兩人交往消息，指出賴品妤與曾玟學被拍到牽手、擁抱及共同進出的畫面，引發政壇關注。面對外界詢問，賴品妤隨後大方在臉書認愛，表示感謝大家關心與祝福，「私領域請給我跟玟學一點空間，公領域上我們彼此都會繼續努力品學兼優」。曾玟學也同步發聲認愛，貼文內容與賴品妤類似，這段話也成為「品學戀」的經典金句。不過，戀情才見光不久，立刻引發外界質疑，當時有媒體報導指出，曾玟學在與賴品妤交往同年初，明明仍有穩定交往對象，如今卻又認愛女方，兩段感情是否重疊。對此，曾玟學公開澄清，強調自己是在年初分手後，好好告個段落，單身一陣子才與賴品妤交往，否認劈腿或精神出軌。這段戀情除了籠罩「劈腿」疑雲以外，同一時間，也被部分人士拿來與退黨事件大做文章。曾玟學當時因槓上黃國昌錄音檔案，隨後宣布退出時代力量，卻引來不少時力成員揶揄，曾玟學是為了去當民進黨新潮流的「乘龍快婿」才會選擇退黨。儘管戀情曝光後，掀起了不少議論，但曾玟學與賴品妤並未刻意愛得低調，反而多次公開談及彼此支持。2020年11月，曾玟學在苗栗縣議會總質詢時，被媒體發現左手無名指戴上一枚「戒指」，意外成了話題焦點。面對詢問，曾玟學大方承認，這是與賴品妤一起挑選的定情對戒，兩人到百貨公司逛街時選定款式，最後依照雙方指圍訂製，等待約1個月才拿到，而戒指款式由賴品妤較有想法，兩人都喜歡簡單、流線型設計。被問及定情戒是否代表著感情進入穩定期？曾玟學則霸氣回應：「我們感情一直很穩定！」「品學戀」一個在苗栗當議員，一個則在立法院當立委，談及這段遠距離的相處，曾玟學透露，因賴品妤當時立法院會期繁忙，多數時間由自己北上台北相聚，偶爾賴品妤也會到苗栗，雖然距離不算遙遠，但還是能感受到所謂遠距離戀愛的辛苦。不過在2024年選戰後，賴品妤卸任立委，前往英國倫敦大學亞非學院（SOAS）攻讀碩士學位，研究領域著重於東南亞的泰國政治，她也經常社群媒體上分享英倫風個人近況與讀書生活；曾玟學則持續投入地方政治，深耕苗栗。如今曾玟學宣布參選頭份市長，從議員角色挑戰地方行政首長，也讓外界重新聚焦這對政壇情侶的發展。未來「品學戀」是否會成為選戰話題，兩人的政治理念與個人形象，又是否能在選舉舞台上形成加分效果，都將成為地方選戰觀察焦點。