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▲莉克梅轉行成為體育記者。（圖／莉克梅IG@Larissa Riquelme）

▲莉克梅身材依舊火辣，IG有百萬人追蹤，人氣不輸球員。（圖／莉克梅IG@Larissa Riquelme）

2026年世界盃足球賽火熱開打，曾在2010年南非世界盃因將手機夾在胸前而爆紅、被台灣球迷封為「奶機妹」的巴拉圭名模莉克梅（Larissa Riquelme），暌違16年再度成為世界盃焦點人物。如今她已成功轉型為體育記者，不僅能以媒體身分進入球場第一線採訪，更將隨隊追蹤巴拉圭國家隊征戰本屆賽事，IG累積228萬粉絲追蹤，再次掀起討論。現年41歲的莉克梅是巴拉圭知名模特兒與女演員。她的成名故事可追溯至2010年南非世界盃，當時巴拉圭在小組賽對上斯洛伐克，她身穿印有巴拉圭國旗配色的緊身服裝，在廣場與球迷一同觀戰。由於擔心手機遭竊，她將一支Nokia手機夾在胸前，意外被媒體捕捉到畫面，隨即登上國際新聞版面。這張照片不只讓她爆紅，也讓她獲得「奶機妹」封號；西班牙媒體更稱她為「世界盃女友」（World Cup's Girlfriend）。莉克梅當年還放話，如果巴拉圭踢進準決賽她就裸奔，可見她有多愛足球，成為第19屆世界盃最具討論度的女神。不過莉克梅並未停留在性感偶像形象。近年她逐步淡出模特兒路線，積極參與節目主持與媒體工作，並花費約3年時間接受媒體與廣播採訪訓練，希望朝專業體育記者發展。去年巴拉圭對秘魯的國際賽中，她首次以足球評論員身分公開亮相，穩健表現獲得不少好評。今年則更進一步以體育記者身分前進世界盃賽場，能夠直接進入採訪區訪問球員與相關人士，展現多年轉型成果。莉克梅如今在IG累積228萬名粉絲追蹤，甚至超越巴拉圭國家隊官方帳號的106萬名粉絲，可見即使相隔16年，她的人氣與話題度依舊驚人。而巴拉圭本屆世界盃被分在D組，於13日首戰對上美國，最終以1比4吞下敗仗。接下來將於20日迎戰土耳其，力拚小組賽首勝。隨著莉克梅以體育記者身分隨隊採訪，巴拉圭在場上的表現，以及她在場邊帶來的第一手報導，都成為外界關注焦點。