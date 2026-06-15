《戰鬥陀螺X》在台灣掀起搶購熱潮，不少熱門款式一上架就被掃空，日本當地也出現缺貨、一盒難求的情況，許多玩家有錢也未必買得到。Steam 近日推出新作《Slayblade》，將童年最熟悉的陀螺對戰搬進電腦遊戲，結合 Roguelite 成長與零件改裝系統，讓玩家在線上也能大喊「3、2、1 Go Shoot」，重溫熱血對決的樂趣。
戰鬥陀螺化身Steam遊戲 Y2K街頭風格超吸睛
Steam新作《Slayblade》近日正式公開，由《Kardboard Kings》、《Desert Child》開發者 Oscar Brittain 與工作室 Henry's House 共同打造。遊戲以經典「戰鬥陀螺」文化為靈感，結合 Roguelite 成長機制與街頭冒險玩法，玩家將打造專屬陀螺，在充滿千禧年（Y2K）風格的城市中，爭奪「街頭之王」寶座。
玩家搶先玩給96%好評 《Slayblade》試玩版爆紅
《Slayblade》遊戲核心玩法圍繞「自訂陀螺」展開，玩家可蒐集超過60種零件自由組裝，透過不同部件能力搭配產生強力連鎖效果，每場對戰獲勝後可獲得現金與升級資源，持續強化自己的戰鬥陀螺，打造獨一無二的流派組合，遊戲流程幾乎只需滑鼠即可完成。
除了對戰系統外，《Slayblade》最大特色之一是濃厚的 Y2K 復古氛圍，玩家能在充滿 PS1 時代風格的迷你城市中，透過滑板穿梭，挑戰各路高手並解鎖新零件，官方表示，遊戲並非大型劇情導向作品，而是著重於輕鬆、快速且具高度重玩價值的跑關體驗，希望帶給玩家如同童年玩戰鬥陀螺般的純粹樂趣。
目前《Slayblade》已於 Steam 推出試玩版，完整版本則尚未公布正式上市日期，試玩版提供約一半零件與解鎖內容供玩家體驗，且進度可繼承至正式版。根據 Steam 頁面資料，試玩版獲得96%好評率，顯示不少玩家已被這款融合戰鬥陀螺與 Roguelite 玩法的新作吸引。
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Steam新作《Slayblade》近日正式公開，由《Kardboard Kings》、《Desert Child》開發者 Oscar Brittain 與工作室 Henry's House 共同打造。遊戲以經典「戰鬥陀螺」文化為靈感，結合 Roguelite 成長機制與街頭冒險玩法，玩家將打造專屬陀螺，在充滿千禧年（Y2K）風格的城市中，爭奪「街頭之王」寶座。
《Slayblade》遊戲核心玩法圍繞「自訂陀螺」展開，玩家可蒐集超過60種零件自由組裝，透過不同部件能力搭配產生強力連鎖效果，每場對戰獲勝後可獲得現金與升級資源，持續強化自己的戰鬥陀螺，打造獨一無二的流派組合，遊戲流程幾乎只需滑鼠即可完成。
除了對戰系統外，《Slayblade》最大特色之一是濃厚的 Y2K 復古氛圍，玩家能在充滿 PS1 時代風格的迷你城市中，透過滑板穿梭，挑戰各路高手並解鎖新零件，官方表示，遊戲並非大型劇情導向作品，而是著重於輕鬆、快速且具高度重玩價值的跑關體驗，希望帶給玩家如同童年玩戰鬥陀螺般的純粹樂趣。
目前《Slayblade》已於 Steam 推出試玩版，完整版本則尚未公布正式上市日期，試玩版提供約一半零件與解鎖內容供玩家體驗，且進度可繼承至正式版。根據 Steam 頁面資料，試玩版獲得96%好評率，顯示不少玩家已被這款融合戰鬥陀螺與 Roguelite 玩法的新作吸引。