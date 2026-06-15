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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃6/16比利時VS埃及基本資訊

📍比利時VS埃及戰力焦點分析

📍比利時VS埃及預計先發名單與傷兵名單

📍比利時VS埃及之戰亮點與結果預測

📍2026世界盃比利時國家隊球員名單

📍2026世界盃埃及國家隊球員名單

📍2026世界盃G組賽程表

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃E組比利時在6月16日凌晨3點交手埃及。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/16比利時VS埃及基本資訊

項目 內容 對戰組合 🇧🇪 比利時 vs 埃及 🇪🇬 開踢時間 台灣時間2026年6月16日 凌晨3：00 比賽場地 美國西雅圖流明球場（Lumen Field） 所屬組別 小組賽G組（第1輪） 轉播資訊 台灣地區球迷可透過愛爾達電視（MOD/網路）、Hami Video等平台收看

比利時VS埃及戰力焦點分析

▲比利時此役將全權由中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）掌控球隊節奏，利用他精準的傳球，撕裂埃及防線。（圖／美聯社／達志影像）

▲埃及最犀利的致命武器，莫過於當家超級球星沙拿（Mohamed Salah）。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS埃及預計先發名單與傷兵名單

▲2026年世界盃G組，歐洲勁旅比利時進攻主軸圍繞在老將德布勞內（Kevin De Bruyne）身上，將扮演球隊進攻核心與大腦。（圖／美聯社／達志影像）

比利時VS埃及之戰亮點與結果預測

2026世界盃比利時國家隊球員名單

▲2026世界盃G組，比利時除了老將德布勞內（Kevin De Bruyne）依續扮演進攻核心外，前鋒杜庫（Jeremy Doku）在邊路的撕裂能力也是比利時看點之一。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃埃及國家隊球員名單

▲2026年世界盃G組，埃及主力由沙拿（Mohamed Salah）搭配馬爾穆什（Omar Marmoush） ，兩人組成進攻雙箭頭。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃G組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月16日 凌晨03：00 比利時vs埃及 流明球場／西雅圖 6月16日 早上09：00 伊朗vs紐西蘭 SoFi體育場／洛杉磯 第2輪 6月22日 凌晨03：00 比利時vs伊朗 SoFi體育場／洛杉磯 6月22日 早上09：00 紐西蘭vs埃及 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月27日 早上11：00 紐西蘭vs比利時 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月27日 早上11：00 埃及vs伊朗 流明球場／西雅圖

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃G組首輪明（16）日將在西雅圖流明球場（Lumen Field）點燃戰火，由「紅魔鬼」比利時強碰埃及。雖然比利時的黃金世代已逐漸凋零，但陣中頂級球星的星光依然被看好能傲視小組；然而，埃及隊卻擁有全場公認實力最強的第一球星沙拿（Mohamed Salah），這場「沙拿單挑比利時」的夢幻戲碼成了此戰最大賣點。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場G組強強對決的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比利時新主帥加西亞（Rudi Garcia）預計將戰術核心完全傾向進攻端，試圖用強大火力掩蓋殘破的防線缺陷。比利時此役將全權由中場大腦德布勞內（Kevin De Bruyne）掌控球隊節奏，利用他精準的傳球，撕裂埃及防線，並全力釋放多庫（Jérémy Doku）與特羅薩德（Leandro Trossard）在邊路的破壞力。此外，德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）將負責回撤中場製造人數優勢，將埃及中衛引出防區。不過這套「以攻代守」的轟炸機體系當然也有軟肋，就在於攻守轉換的瞬間，卡斯塔涅（Timothy Castagne）與默尼耶（Thomas Meunier）兩名邊後衛一旦壓得太深，留下的巨大空檔將會給對手一擊斃命的機會。面對實力高出一檔的比利時，埃及隊在總教練哈桑（Hossam Hassan）的運籌帷幄下，戰術思維非常明確，那就是極致的防守反擊。埃及此役將在中路擺出緊湊的鐵桶陣，全力限縮德布勞內的傳球空間，並由拉欣（Mohanad Lasheen）與阿蒂亞（Marwan Ateya）組成雙防守中場貼身纏鬥，力求斷球後的瞬間反擊。埃及最犀利的致命武器，莫過於由當家超級球星沙拿（Mohamed Salah）與德甲當紅炸子雞馬爾穆什（Omar Marmoush）組成的雙箭頭，尤其是沙拿在右路對決比利時臨時拼湊的左側防線，堪稱這場比賽的最大看頭。只要埃及能頂住前期的狂轟濫炸，一旦沙拿在反擊中抓到單刀機會，法老王軍團絕對有實力讓這場強弱懸殊的對決演變成一場驚天大冷門。攤開比利時與埃及的歷史對戰紀錄，埃及在歷史對決中其實完全不會落居下風。雙方最近一次碰頭，是由比利時在友誼賽中以3：0輕鬆寫意地帶走勝利，不過這種交手頻率極低的國際賽歷史數據往往只能作為參考。📍傷兵名單：巴斯特（Zeno Debast）因腿部傷勢確定缺陣，這也是導致比利時後防線捉襟見肘、只能臨時拼湊的主因。📍預計先發：蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）；提摩西・卡斯塔涅（Timothy Castagne）、布蘭登・梅切勒（Brandon Mechele）、納坦・恩戈伊（Nathan Ngoy）、托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier）；阿馬杜・奧納納（Amadou Onana）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans）；傑瑞米・多庫（Jérémy Doku）、凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne）、李安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard）；夏爾・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere）📍傷兵名單：無📍預計先發：穆斯塔法・紹貝爾（Mostafa Shobeir）；艾哈邁德・艾爾福圖（Ahmed El Fotouh）、穆罕默德・阿卜杜勒莫內姆（Mohamed Abdelmonem）、亞瑟爾・易卜拉欣（Yasser Ibrahim）、穆罕默德・哈尼（Mohamed Hany）；穆哈納德・拉辛（Mohanad Lasheen）、馬爾萬・阿提亞（Marwan Ateya）；特雷澤蓋（Trezeguet）、伊瑪目・阿舒爾（Emam Ashour）、穆罕默德・薩拉赫（Mohamed Salah）；奧馬爾・馬爾穆什（Omar Marmoush）比利時由德布勞內（Kevin De Bruyne）坐鎮中場，聯手頂替盧卡庫（Romelu Lukaku）出任「偽9號」的德凱特拉雷（Charles De Ketelaere），以極致的進攻流全面轟炸埃及防線。埃及隊由當家巨星沙拿（Mohamed Salah）與馬爾穆什（Omar Marmoush）組成恐怖的速度雙箭頭，將全面針對比利時因德巴斯特（Zeno Debast）傷缺而臨時拼湊的殘破後防。雖然比利時近年曾在友誼賽以3：0輕取埃及，但歷史對戰上埃及其實不居下風，這支北非勁旅向來是強權殺手。雖然比利時整體陣容深度與實力無疑高出一檔，應能順利帶走積分，但他們那條漏洞百出的臨時防線，恐怕無法完全鎖死埃及。最終預測比利時將以2：1帶走勝利，但比賽最後20分鐘，比利時恐將面臨埃及瘋狂反撲的驚魂時刻。蒂博・庫爾圖瓦（Thibaut Courtois／Real Madrid）、森尼・拉門斯（Senne Lammens／Manchester United）、麥克・彭德斯（Mike Penders／Strasbourg）提摩西・卡斯塔涅（Timothy Castagne／Fulham）、澤諾・德巴斯特（Zeno Debast／Sporting CP）、馬克西姆・德凱佩爾（Maxim De Cuyper／Brighton）、科尼・德溫特（Koni De Winter／AC Milan）、布蘭登・梅赫勒（Brandon Mechele／Club Brugge）、托馬斯・穆尼耶（Thomas Meunier／Lille）、納坦・恩戈伊（Nathan Ngoy／Lille）、華金・塞斯（Joaquin Seys／Club Brugge）、亞瑟・蒂亞特（Arthur Theate／Eintracht Frankfurt）凱文・德布勞內（Kevin De Bruyne／Napoli）、阿馬杜・奧納納（Amadou Onana／Aston Villa）、尼可拉斯・拉斯金（Nicolas Raskin／Rangers）、尤里・蒂勒曼斯（Youri Tielemans／Aston Villa）、漢斯・范納肯（Hans Vanaken／Club Brugge）、阿克塞爾・維特塞爾（Axel Witsel／Girona）查爾斯・德凱特拉雷（Charles De Ketelaere／Atalanta）、傑瑞米・多庫（Jeremy Doku／Manchester City）、馬蒂亞斯・費南德斯・帕爾多（Matias Fernandez Pardo／Lille）、羅梅盧・盧卡庫（Romelu Lukaku／Napoli）、多迪・盧克巴基奧（Dodi Lukebakio／Benfica）、迪亞哥・莫雷拉（Diego Moreira／Strasbourg）、亞歷克西斯・薩勒馬科爾斯（Alexis Saelemaekers／AC Milan）、李安德羅・特羅薩德（Leandro Trossard／Arsenal）穆罕默德・艾爾謝納維（Mohamed El Shenawy／Al Ahly）、穆斯塔法・肖貝爾（Mostafa Shobeir／Al Ahly）、穆罕默德・阿拉（Mohamed Alaa／El Gouna）穆罕默德・哈尼（Mohamed Hani／Al Ahly）、塔雷克・阿拉（Tarek Alaa／Zed）、哈姆迪・法蒂（Hamdy Fathy／Al Wakrah）、拉米・拉比亞（Rami Rabia／Al Ain）、亞瑟爾・易卜拉欣（Yasser Ibrahim／Al Ahly）、霍薩姆・阿卜杜勒馬吉德（Hossam Abdelmaguid／Zamalek）、穆罕默德・阿卜杜勒莫內姆（Mohamed Abdelmonem／Nice）、艾哈邁德・福圖（Ahmed Fotouh／Zamalek）、卡里姆・哈菲茲（Karim Hafez／Pyramids）馬爾萬・阿提亞（Marwan Attia／Al Ahly）、穆哈納德・拉辛（Mohanad Lasheen／Pyramids）、納比爾・埃馬德（Nabil Emad／Al Najma）、馬哈茂德・薩貝爾（Mahmoud Saber／Zed）、艾哈邁德・齊佐（Ahmed Zizo／Al Ahly）、伊瑪目・阿舒爾（Emam Ashour／Al Ahly）、穆斯塔法・齊科（Mostafa Ziko／Pyramids）、馬哈茂德・特雷澤蓋（Mahmoud Trezeguet／Al Ahly）、易卜拉欣・阿德爾（Ibrahim Adel／Nordsjaelland）、海瑟姆・哈桑（Haissem Hassan／Real Oviedo）穆罕默德・薩拉赫（Mohamed Salah／Liverpool）、奧馬爾・馬穆什（Omar Marmoush／Manchester City）、阿克泰・阿卜杜拉（Aqtay Abdallah／Enppi）、哈姆扎・阿卜杜勒卡里姆（Hamza Abdelkarim／Barcelona）