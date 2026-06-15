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必勝客寶可夢聯名！卡牌特典卡、皮卡丘購物袋 周邊商品一次看

「寶可夢卡牌特典卡包」4款隨機：皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷

▲寶可夢卡牌特典卡包共有皮卡丘、菊草葉、暖暖豬、小鋸鱷共4款。（圖／必勝客提供）

一次獲得2份卡包買法分享！

▲皮卡丘、噴火龍「兩用收納購物袋」，當娃娃吊飾掛好可愛。（圖／必勝客提供）

「兩用收納購物袋」2款：皮卡丘、噴火龍

▲40cm百變怪抱枕一定要收服。（圖／必勝客提供）

40cm百變怪抱枕開搶！必勝客一公尺派對盒免費送 15家寶可夢主題店

40cm「百變怪抱枕」

必勝客今（15）日表示，重磅聯名《寶可夢Pokémon》，明6月16日起，開賣指定披薩免費送「寶可夢卡牌特典卡」4款、「皮卡丘或噴火龍」2款兩用收納購物袋、購買第一代妙蛙種子、小火龍等夥伴包裝盒的一公尺派對盒，竟然送40cm大「百變怪抱枕」，還有全台15家主題店爽打卡，本文整理全系列周邊商品一次收服。玩家們明天6月16日衝了！寶可夢登陸全台必勝客，不只要收服大家味蕾，還推出眾多周邊商品開搶。◾️披薩口味9款包括：千島海鮮盛宴、丸勝日式章魚燒、經典海鮮四重奏、韓式泡菜豬五花、韓風醬烤雪花牛、費城牛肉起司、鐵板雙牛、超濃五重起司、和風章魚燒。1、購買（第一個披薩限770元以上＋火山起司芝心餅皮，第二個披薩限770元以下），可獲得「寶可夢卡牌特典卡包」隨機2份。2、購買「套餐含2個大披薩＋1個指定拼盤」，可獲得「寶可夢卡牌特典卡包」隨機2份。3、購買「套餐含3個大披薩＋1個指定拼盤」，可獲得「寶可夢卡牌特典卡包」隨機2份。◾️單獨使用外袋是掛飾零錢包，將內袋展開後還可以變身大容量購物袋，可愛兼具實用功能！購物袋分別有皮卡丘活力造型款和噴火龍霸氣造型款。1、購買，加購299元可獲得「兩用收納購物袋」隨機1款。2、購買（含披薩、手工義式薄披薩、義大利麵／飯、千層麵），加購299元可獲得「兩用收納購物袋」隨機1款。必勝客將「一公尺派對盒」進化成全新寶可夢包裝盒，印有皮卡丘及第一代最初的夥伴：妙蛙種子、小火龍、傑尼龜，還有妙蛙花、噴火龍及水箭龜，資深粉絲看了好懷念；簡單動手改造，還能把外盒變成專屬拍照框。還隨餐贈送40公分超大尺寸的萌趣「百變怪抱枕」。◾️1、購買2199元起，加購399元可獲得「百變怪抱枕」1個。2、拍下與寶可夢窗貼的創意互動照，並完成指定社群任務，即有機會獲得免費「百變怪抱枕」。活動門市：龍江外送店、中和連城外送店、圓環外送店、新店民權店、師大店、台中豐原店、台中美村店、台中精武店、台中西屯店、台中東海店、高雄五甲店、高雄楠梓店、高雄十全店、高雄小港店、永康中華店。推薦必拍台北市「必勝客光復餐廳店」！有等身比例的超萌卡比獸、胖丁在門口迎賓，現場掛上妙蛙花、噴火龍、水箭龜大型掛旗，絕對值得衝一波；其他門市也都有的噴火龍、皮卡丘主題牆面，還有會比愛心的百變怪，快來踩點挖掘驚喜彩蛋吧。