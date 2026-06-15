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▲世界盃烏拉圭將在6月16日將於邁阿密硬石體育場出戰西亞強權沙烏地阿拉伯。（圖／取自FIFA WORLD CUP）

2026世界盃6/14巴西VS摩洛哥基本資訊

烏拉圭VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析

▲烏拉圭總教練馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）近年為球隊注入了標誌性的高壓迫、快節奏進攻風格。（圖／美聯社／達志影像）

烏拉圭VS沙烏地阿拉伯預計先發名單與傷兵名單

烏拉圭VS沙烏地阿拉伯之戰焦點與結果預測

▲場比賽預計烏拉圭會迅速掌控場上路權，但鑑於他們近期的進攻荒，加上核心後衛受傷，天藍軍團很難打出大比分完勝。（圖／路透／達志影像）

2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 1 塞爾希奧·羅切特 Sergio Rochet 國際體育會 門將 12 聖地牙哥·梅萊 Santiago Mele 青年運動員 門將 23 費爾南多·穆斯萊拉 Fernando Muslera 加拉塔薩雷 後衛 2 荷西·馬利亞·吉梅內斯 José María Giménez 馬德里競技 後衛 3 塞巴斯蒂安·卡塞雷斯 Sebastián Cáceres 美洲俱樂部 後衛 4 羅納德·阿勞霍 Ronald Araújo 巴塞隆納 後衛 13 基利摩·瓦雷拉 Guillermo Varela 弗拉門戈 後衛 16 馬蒂亞斯·奧利韋拉 Mathías Olivera 拿坡里 後衛 17 馬蒂亞斯·維尼亞 Matías Viña 弗拉門戈 後衛 22 華金·皮克雷斯 Joaquín Piquerez 帕梅拉斯 後衛 24 聖地牙哥·布埃諾 Santiago Bueno 狼隊 中場 5 曼努埃爾·烏加特 Manuel Ugarte 曼聯 中場 6 羅德里戈·本坦庫爾 Rodrigo Bentancur 熱刺 中場 7 尼古拉斯·德拉克魯茲 Nicolás de la Cruz 弗拉門戈 中場 8 費德里科·巴爾韋德 Federico Valverde 皇家馬德里 中場 10 佐利安·德·阿拉斯卡埃塔 Giorgian de Arrascaeta 弗拉門戈 中場 11 法昆多·佩利斯特里 Facundo Pellistri 帕納辛奈科斯 中場 15 埃米利亞諾·馬丁內斯 Emiliano Martínez 中日德蘭 中場 20 馬克西·阿勞霍 Maxi Araújo 體育CP 中場 25 胡安·馬紐埃爾·薩納布里亞 Juan Manuel Sanabria 聖路易斯競技 中場 26 羅德里戈·薩拉薩爾 Rodrigo Zalazar 布拉加 前鋒 9 達爾文·努涅斯 Darwin Núñez 吉達新月 前鋒 14 阿古斯汀·卡諾比奧 Agustín Canobbio 巴拉納競技 前鋒 18 布萊恩·羅德里格斯 Brian Rodríguez 美洲俱樂部 前鋒 19 羅德里戈·阿吉雷 Rodrigo Aguirre 美洲俱樂部 前鋒 21 費德里科·維尼亞斯 Federico Viñas 萊昂

2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 門將 1 納瓦夫·阿爾-阿基迪 Nawaf Al-Aqidi 艾納斯 門將 21 穆罕默德·阿爾-奧維斯 Mohammed Al-Owais 吉達新月 門將 22 艾哈邁德·阿爾-卡薩爾 Ahmed Al-Kassar 卡達西亞 後衛 2 阿里·馬伊拉希 Ali Majrashi 吉達國民 後衛 3 阿里·拉賈米 Ali Lajami 艾納斯 後衛 4 阿卜杜勒拉赫·阿爾-阿姆里 Abdulelah Al-Amri 吉達聯合 後衛 5 哈桑·阿爾-坦巴蒂 Hassan Al-Tambakti 吉達新月 後衛 12 紹德·阿卜杜勒哈米德 Saud Abdulhamid 朗斯 後衛 13 納瓦夫·布謝爾 Nawaf Boushal 艾納斯 後衛 14 哈桑·卡迪什 Hassan Kadish 吉達聯合 後衛 24 莫特卜·阿爾-哈爾比 Moteb Al-Harbi 吉達新月 後衛 25 傑哈德·塔克里 Jehad Thakri 卡達西亞 中場 6 納賽爾·阿爾-道薩里 Nasser Al-Dawsari 吉達新月 中場 7 穆薩卜·阿爾-朱維爾 Musab Al-Juwayr 卡達西亞 中場 8 艾曼·葉海亞 Aiman Yahya 艾納斯 中場 10 薩勒姆·阿爾-道薩里 Salem Al-Dawsari 吉達新月 中場 15 阿卜杜拉·阿爾-海巴里 Abdullah Al-Khaibari 艾納斯 中場 16 齊亞德·阿爾-約哈尼 Ziyad Al-Johani 吉達國民 中場 18 阿拉·阿爾-哈吉 Ala Al-Hajji 麥加統一 中場 23 穆罕默德·卡諾 Mohamed Kanno 吉達新月 中場 26 穆罕默德·阿布·阿爾-沙馬特 Mohammed Abu Al-Shamat 卡達西亞 前鋒 9 費拉斯·阿爾-布賴坎 Feras Al-Brikan 吉達國民 前鋒 11 薩利赫·阿爾-謝赫里 Saleh Al-Shehri 吉達聯合 前鋒 17 哈立德·阿爾-加納姆 Khalid Al-Ghanam 吉達新月 前鋒 19 阿卜杜拉·阿爾-哈姆丹 Abdullah Al-Hamdan 吉達新月 前鋒 20 蘇丹·曼達什 Sultan Mandash 達馬克

▲烏拉圭是足球大國，過去在世界盃的表現很穩定。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃H組賽程表

輪次 對戰組合 比賽日期（台灣時間） 第1輪 烏拉圭 vs 沙烏地阿拉伯 2026年6月16日6:00 AM 第1輪 西班牙 vs 維德角 2026年6月16日00:00 AM 第2輪 沙烏地阿拉伯 vs 西班牙 2026年6月22日02:00 AM 第2輪 維德角 vs 烏拉圭 2026年6月22日6:00 AM 第3輪 沙烏地阿拉伯 vs 維德角 2026年6月27日8:00 AM 第3輪 烏拉圭 vs 西班牙 2026年6月27日8:00 AM

▲沙烏地阿拉伯上一屆世足小組賽爆冷擊敗阿根廷。（圖／美聯社／達志影像）

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃各階段賽事時間和地點

賽事階段 日期 (台灣時間) 舉辦地點 小組賽 6月12日 – 6月28日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 32強淘汰賽 6月29日 – 7月4日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 16強賽 7月5日 – 7月8日 美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市 8強賽 (半準決賽) 7月10日 – 7月12日 美國 各主辦城市 4強賽 (準決賽) 7月15日 – 7月16日 美國 各主辦城市 季軍戰 7月19日 美國 邁阿密 (硬石體育場 Hard Rock Stadium) 決賽 7月20日凌晨 美國 紐約/紐澤西 (大都會人壽體育場 MetLife Stadium)

2026年FIFA世界盃H組小組賽在6月16日即將迎來首輪激戰，兩屆世界盃冠軍「天藍軍團」烏拉圭將在邁阿密硬石體育場出戰西亞強權沙烏地阿拉伯（簡稱沙國）。雖然烏拉圭賽前遭遇嚴重的傷兵潮，球隊班機更在墨西哥遭遇延誤，但由名帥馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）帶領的這支南美勁旅依舊被看好拿下首戰勝利。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組的這場精彩對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。對戰組合：烏拉圭 vs 沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）比賽時間：台灣時間2026年6月16日早上6點（美東時間6月15日傍晚6點）比賽地點：美國佛羅里達州硬石體育場（Hard Rock Stadium）轉播資訊：FS1（英文）、Telemundo（西班牙文）、Fubo線上直播。烏拉圭正式告別了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）的黃金雙槍時代，本屆由皇家馬德里巨星費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）與前鋒達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）領銜。總教練馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）近年為球隊注入了標誌性的高壓迫、快節奏進攻風格。然而，天藍軍團近期熱身賽攻守失衡，曾以1：5慘敗給美國，且近7場比賽僅攻入4球，得分效益下滑，加上賽前殘缺的後防線，考驗著貝爾薩的臨場調度。沙烏地阿拉伯在2022年世界盃曾爆冷擊敗阿根廷震驚世界。今年4月剛接掌帥印的希臘籍教頭喬治斯·多尼斯（Georgios Donis）明確表示，沙烏地絕不會採取消極防守爭取平局，而是會主動出擊。隨著C羅、本澤馬等巨星加盟沙烏地職聯，本土球員長期與世界級球星對抗，心理素質大幅提升。綠鷹將仰賴34歲傳奇隊長薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）的領袖氣質，以及新星穆薩卜·阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）的創造力尋求突破。：後防線遭遇毀滅性打擊。巴薩中後衛羅納德·阿勞霍（Ronald Araújo）在訓練中肌肉撕裂，已返回西班牙治療；隊長荷西·馬利亞·吉梅內斯（José María Giménez）因身體狀況不適缺陣；中場核心佐利安·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）腓骨2級撕裂，預計小組賽末輪才能復出。後衛皮克雷斯（Joaquin Piquerez）同樣確認缺席。：第一門將納瓦夫·阿爾-阿基迪（Nawaf Al-Aqidi）因傷缺陣，預計由老將阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）頂替。：穆斯萊拉（Fernando Muslera）；瓦雷拉（Guillermo Varela）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）；巴爾韋德（Federico Valverde）、烏加特（Manuel Ugarte）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、阿勞霍（Maxi Araújo）；努涅斯（Darwin Núñez）、維尼亞斯（Federico Viñas）。）：阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）；阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、阿爾-坦巴蒂（Hassan Al-Tambakti）、拉賈米（Ali Lajami）、布謝爾（Nawaf Boushal）；卡諾（Mohamed Kanno）、阿爾-海巴里（Abdullah Al-Khaibari）；納賽爾·阿爾-道薩里（Nasser Al-Dawsari）、阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）、薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）；阿爾-布賴坎（Feras Al-Brikan）。：兩隊歷史交手3次，戰績為1勝1平1負平分秋色。唯一的正式國際大賽交手是在2018年世界盃小組賽，當時烏拉圭以1：0險勝。本場比賽預計烏拉圭會迅速掌控場上路權，但鑑於他們近期的進攻荒，加上核心後衛受傷，天藍軍團很難打出大比分完勝。沙烏地阿拉伯雖然會主動防守反擊，但其近11場比賽僅有1場零封對手，防線難以阻擋巴爾韋德與努涅斯的衝擊。預期烏拉圭將以一球之差險勝，艱難收下3分。H組由西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯與維德角4隊組成。首輪賽事由烏拉圭與沙烏地打響頭陣。