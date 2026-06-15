2026年FIFA世界盃H組小組賽在6月16日即將迎來首輪激戰，兩屆世界盃冠軍「天藍軍團」烏拉圭將在邁阿密硬石體育場出戰西亞強權沙烏地阿拉伯（簡稱沙國）。雖然烏拉圭賽前遭遇嚴重的傷兵潮，球隊班機更在墨西哥遭遇延誤，但由名帥馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）帶領的這支南美勁旅依舊被看好拿下首戰勝利。《NOWNEWS》以下為讀者整理這場H組的這場精彩對決的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/14巴西VS摩洛哥基本資訊
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯預計先發名單與傷兵名單
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/14巴西VS摩洛哥基本資訊
對戰組合：烏拉圭 vs 沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月16日早上6點（美東時間6月15日傍晚6點）
比賽地點：美國佛羅里達州硬石體育場（Hard Rock Stadium）
轉播資訊：FS1（英文）、Telemundo（西班牙文）、Fubo線上直播。
烏拉圭VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
烏拉圭：貝爾薩瘋狂逼搶的「後神鋒時代」考驗
烏拉圭正式告別了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）的黃金雙槍時代，本屆由皇家馬德里巨星費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）與前鋒達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）領銜。總教練馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）近年為球隊注入了標誌性的高壓迫、快節奏進攻風格。然而，天藍軍團近期熱身賽攻守失衡，曾以1：5慘敗給美國，且近7場比賽僅攻入4球，得分效益下滑，加上賽前殘缺的後防線，考驗著貝爾薩的臨場調度。
沙烏地阿拉伯：無視身價！綠鷹期盼再造冷門
沙烏地阿拉伯在2022年世界盃曾爆冷擊敗阿根廷震驚世界。今年4月剛接掌帥印的希臘籍教頭喬治斯·多尼斯（Georgios Donis）明確表示，沙烏地絕不會採取消極防守爭取平局，而是會主動出擊。隨著C羅、本澤馬等巨星加盟沙烏地職聯，本土球員長期與世界級球星對抗，心理素質大幅提升。綠鷹將仰賴34歲傳奇隊長薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）的領袖氣質，以及新星穆薩卜·阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）的創造力尋求突破。
烏拉圭VS沙烏地阿拉伯預計先發名單與傷兵名單
傷兵名單
⚽烏拉圭：後防線遭遇毀滅性打擊。巴薩中後衛羅納德·阿勞霍（Ronald Araújo）在訓練中肌肉撕裂，已返回西班牙治療；隊長荷西·馬利亞·吉梅內斯（José María Giménez）因身體狀況不適缺陣；中場核心佐利安·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）腓骨2級撕裂，預計小組賽末輪才能復出。後衛皮克雷斯（Joaquin Piquerez）同樣確認缺席。
⚽沙烏地阿拉伯：第一門將納瓦夫·阿爾-阿基迪（Nawaf Al-Aqidi）因傷缺陣，預計由老將阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）頂替。
預計先發陣容
⚽烏拉圭（4-4-2）：穆斯萊拉（Fernando Muslera）；瓦雷拉（Guillermo Varela）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）；巴爾韋德（Federico Valverde）、烏加特（Manuel Ugarte）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、阿勞霍（Maxi Araújo）；努涅斯（Darwin Núñez）、維尼亞斯（Federico Viñas）。
⚽沙烏地阿拉伯（4-2-3-1）：阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）；阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、阿爾-坦巴蒂（Hassan Al-Tambakti）、拉賈米（Ali Lajami）、布謝爾（Nawaf Boushal）；卡諾（Mohamed Kanno）、阿爾-海巴里（Abdullah Al-Khaibari）；納賽爾·阿爾-道薩里（Nasser Al-Dawsari）、阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）、薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）；阿爾-布賴坎（Feras Al-Brikan）。
烏拉圭VS沙烏地阿拉伯之戰焦點與結果預測
📌預測比分：烏拉圭1：0沙烏地阿拉伯
專家分析預測：兩隊歷史交手3次，戰績為1勝1平1負平分秋色。唯一的正式國際大賽交手是在2018年世界盃小組賽，當時烏拉圭以1：0險勝。本場比賽預計烏拉圭會迅速掌控場上路權，但鑑於他們近期的進攻荒，加上核心後衛受傷，天藍軍團很難打出大比分完勝。沙烏地阿拉伯雖然會主動防守反擊，但其近11場比賽僅有1場零封對手，防線難以阻擋巴爾韋德與努涅斯的衝擊。預期烏拉圭將以一球之差險勝，艱難收下3分。
2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
2026世界盃H組賽程表
H組由西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯與維德角4隊組成。首輪賽事由烏拉圭與沙烏地打響頭陣。
台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026年FIFA世界盃各階段賽事時間和地點
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2026世界盃6/14巴西VS摩洛哥基本資訊
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯預計先發名單與傷兵名單
📍烏拉圭VS沙烏地阿拉伯之戰焦點與結果預測
📍2026世界盃烏拉圭國家隊球員名單
📍2026世界盃沙烏地阿拉伯國家隊球員名單
📍2026世界盃H組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
對戰組合：烏拉圭 vs 沙烏地阿拉伯（世界盃H組小組賽）
比賽時間：台灣時間2026年6月16日早上6點（美東時間6月15日傍晚6點）
比賽地點：美國佛羅里達州硬石體育場（Hard Rock Stadium）
轉播資訊：FS1（英文）、Telemundo（西班牙文）、Fubo線上直播。
烏拉圭VS沙烏地阿拉伯戰力戰力分析
烏拉圭：貝爾薩瘋狂逼搶的「後神鋒時代」考驗
烏拉圭正式告別了蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）與卡瓦尼（Edinson Cavani）的黃金雙槍時代，本屆由皇家馬德里巨星費德里科·巴爾韋德（Federico Valverde）與前鋒達爾文·努涅斯（Darwin Núñez）領銜。總教練馬塞洛·貝爾薩（Marcelo Bielsa）近年為球隊注入了標誌性的高壓迫、快節奏進攻風格。然而，天藍軍團近期熱身賽攻守失衡，曾以1：5慘敗給美國，且近7場比賽僅攻入4球，得分效益下滑，加上賽前殘缺的後防線，考驗著貝爾薩的臨場調度。
沙烏地阿拉伯：無視身價！綠鷹期盼再造冷門
沙烏地阿拉伯在2022年世界盃曾爆冷擊敗阿根廷震驚世界。今年4月剛接掌帥印的希臘籍教頭喬治斯·多尼斯（Georgios Donis）明確表示，沙烏地絕不會採取消極防守爭取平局，而是會主動出擊。隨著C羅、本澤馬等巨星加盟沙烏地職聯，本土球員長期與世界級球星對抗，心理素質大幅提升。綠鷹將仰賴34歲傳奇隊長薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）的領袖氣質，以及新星穆薩卜·阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）的創造力尋求突破。
傷兵名單
⚽烏拉圭：後防線遭遇毀滅性打擊。巴薩中後衛羅納德·阿勞霍（Ronald Araújo）在訓練中肌肉撕裂，已返回西班牙治療；隊長荷西·馬利亞·吉梅內斯（José María Giménez）因身體狀況不適缺陣；中場核心佐利安·德·阿拉斯卡埃塔（Giorgian de Arrascaeta）腓骨2級撕裂，預計小組賽末輪才能復出。後衛皮克雷斯（Joaquin Piquerez）同樣確認缺席。
⚽沙烏地阿拉伯：第一門將納瓦夫·阿爾-阿基迪（Nawaf Al-Aqidi）因傷缺陣，預計由老將阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）頂替。
預計先發陣容
⚽烏拉圭（4-4-2）：穆斯萊拉（Fernando Muslera）；瓦雷拉（Guillermo Varela）、布埃諾（Santiago Bueno）、卡塞雷斯（Sebastián Cáceres）、奧利韋拉（Mathías Olivera）；巴爾韋德（Federico Valverde）、烏加特（Manuel Ugarte）、本坦庫爾（Rodrigo Bentancur）、阿勞霍（Maxi Araújo）；努涅斯（Darwin Núñez）、維尼亞斯（Federico Viñas）。
⚽沙烏地阿拉伯（4-2-3-1）：阿爾-奧維斯（Mohammed Al-Owais）；阿卜杜勒哈米德（Saud Abdulhamid）、阿爾-坦巴蒂（Hassan Al-Tambakti）、拉賈米（Ali Lajami）、布謝爾（Nawaf Boushal）；卡諾（Mohamed Kanno）、阿爾-海巴里（Abdullah Al-Khaibari）；納賽爾·阿爾-道薩里（Nasser Al-Dawsari）、阿爾-朱維爾（Musab Al-Juwayr）、薩勒姆·阿爾-道薩里（Salem Al-Dawsari）；阿爾-布賴坎（Feras Al-Brikan）。
📌預測比分：烏拉圭1：0沙烏地阿拉伯
專家分析預測：兩隊歷史交手3次，戰績為1勝1平1負平分秋色。唯一的正式國際大賽交手是在2018年世界盃小組賽，當時烏拉圭以1：0險勝。本場比賽預計烏拉圭會迅速掌控場上路權，但鑑於他們近期的進攻荒，加上核心後衛受傷，天藍軍團很難打出大比分完勝。沙烏地阿拉伯雖然會主動防守反擊，但其近11場比賽僅有1場零封對手，防線難以阻擋巴爾韋德與努涅斯的衝擊。預期烏拉圭將以一球之差險勝，艱難收下3分。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|1
|塞爾希奧·羅切特
|Sergio Rochet
|國際體育會
|門將
|12
|聖地牙哥·梅萊
|Santiago Mele
|青年運動員
|門將
|23
|費爾南多·穆斯萊拉
|Fernando Muslera
|加拉塔薩雷
|後衛
|2
|荷西·馬利亞·吉梅內斯
|José María Giménez
|馬德里競技
|後衛
|3
|塞巴斯蒂安·卡塞雷斯
|Sebastián Cáceres
|美洲俱樂部
|後衛
|4
|羅納德·阿勞霍
|Ronald Araújo
|巴塞隆納
|後衛
|13
|基利摩·瓦雷拉
|Guillermo Varela
|弗拉門戈
|後衛
|16
|馬蒂亞斯·奧利韋拉
|Mathías Olivera
|拿坡里
|後衛
|17
|馬蒂亞斯·維尼亞
|Matías Viña
|弗拉門戈
|後衛
|22
|華金·皮克雷斯
|Joaquín Piquerez
|帕梅拉斯
|後衛
|24
|聖地牙哥·布埃諾
|Santiago Bueno
|狼隊
|中場
|5
|曼努埃爾·烏加特
|Manuel Ugarte
|曼聯
|中場
|6
|羅德里戈·本坦庫爾
|Rodrigo Bentancur
|熱刺
|中場
|7
|尼古拉斯·德拉克魯茲
|Nicolás de la Cruz
|弗拉門戈
|中場
|8
|費德里科·巴爾韋德
|Federico Valverde
|皇家馬德里
|中場
|10
|佐利安·德·阿拉斯卡埃塔
|Giorgian de Arrascaeta
|弗拉門戈
|中場
|11
|法昆多·佩利斯特里
|Facundo Pellistri
|帕納辛奈科斯
|中場
|15
|埃米利亞諾·馬丁內斯
|Emiliano Martínez
|中日德蘭
|中場
|20
|馬克西·阿勞霍
|Maxi Araújo
|體育CP
|中場
|25
|胡安·馬紐埃爾·薩納布里亞
|Juan Manuel Sanabria
|聖路易斯競技
|中場
|26
|羅德里戈·薩拉薩爾
|Rodrigo Zalazar
|布拉加
|前鋒
|9
|達爾文·努涅斯
|Darwin Núñez
|吉達新月
|前鋒
|14
|阿古斯汀·卡諾比奧
|Agustín Canobbio
|巴拉納競技
|前鋒
|18
|布萊恩·羅德里格斯
|Brian Rodríguez
|美洲俱樂部
|前鋒
|19
|羅德里戈·阿吉雷
|Rodrigo Aguirre
|美洲俱樂部
|前鋒
|21
|費德里科·維尼亞斯
|Federico Viñas
|萊昂
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|門將
|1
|納瓦夫·阿爾-阿基迪
|Nawaf Al-Aqidi
|艾納斯
|門將
|21
|穆罕默德·阿爾-奧維斯
|Mohammed Al-Owais
|吉達新月
|門將
|22
|艾哈邁德·阿爾-卡薩爾
|Ahmed Al-Kassar
|卡達西亞
|後衛
|2
|阿里·馬伊拉希
|Ali Majrashi
|吉達國民
|後衛
|3
|阿里·拉賈米
|Ali Lajami
|艾納斯
|後衛
|4
|阿卜杜勒拉赫·阿爾-阿姆里
|Abdulelah Al-Amri
|吉達聯合
|後衛
|5
|哈桑·阿爾-坦巴蒂
|Hassan Al-Tambakti
|吉達新月
|後衛
|12
|紹德·阿卜杜勒哈米德
|Saud Abdulhamid
|朗斯
|後衛
|13
|納瓦夫·布謝爾
|Nawaf Boushal
|艾納斯
|後衛
|14
|哈桑·卡迪什
|Hassan Kadish
|吉達聯合
|後衛
|24
|莫特卜·阿爾-哈爾比
|Moteb Al-Harbi
|吉達新月
|後衛
|25
|傑哈德·塔克里
|Jehad Thakri
|卡達西亞
|中場
|6
|納賽爾·阿爾-道薩里
|Nasser Al-Dawsari
|吉達新月
|中場
|7
|穆薩卜·阿爾-朱維爾
|Musab Al-Juwayr
|卡達西亞
|中場
|8
|艾曼·葉海亞
|Aiman Yahya
|艾納斯
|中場
|10
|薩勒姆·阿爾-道薩里
|Salem Al-Dawsari
|吉達新月
|中場
|15
|阿卜杜拉·阿爾-海巴里
|Abdullah Al-Khaibari
|艾納斯
|中場
|16
|齊亞德·阿爾-約哈尼
|Ziyad Al-Johani
|吉達國民
|中場
|18
|阿拉·阿爾-哈吉
|Ala Al-Hajji
|麥加統一
|中場
|23
|穆罕默德·卡諾
|Mohamed Kanno
|吉達新月
|中場
|26
|穆罕默德·阿布·阿爾-沙馬特
|Mohammed Abu Al-Shamat
|卡達西亞
|前鋒
|9
|費拉斯·阿爾-布賴坎
|Feras Al-Brikan
|吉達國民
|前鋒
|11
|薩利赫·阿爾-謝赫里
|Saleh Al-Shehri
|吉達聯合
|前鋒
|17
|哈立德·阿爾-加納姆
|Khalid Al-Ghanam
|吉達新月
|前鋒
|19
|阿卜杜拉·阿爾-哈姆丹
|Abdullah Al-Hamdan
|吉達新月
|前鋒
|20
|蘇丹·曼達什
|Sultan Mandash
|達馬克
H組由西班牙、烏拉圭、沙烏地阿拉伯與維德角4隊組成。首輪賽事由烏拉圭與沙烏地打響頭陣。
|輪次
|對戰組合
|比賽日期（台灣時間）
|第1輪
|烏拉圭 vs 沙烏地阿拉伯
|2026年6月16日6:00 AM
|第1輪
|西班牙 vs 維德角
|2026年6月16日00:00 AM
|第2輪
|沙烏地阿拉伯 vs 西班牙
|2026年6月22日02:00 AM
|第2輪
|維德角 vs 烏拉圭
|2026年6月22日6:00 AM
|第3輪
|沙烏地阿拉伯 vs 維德角
|2026年6月27日8:00 AM
|第3輪
|烏拉圭 vs 西班牙
|2026年6月27日8:00 AM
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
|一般大眾、尋求免費觀賽管道者
|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
|賽事階段
|日期 (台灣時間)
|舉辦地點
|小組賽
|6月12日 – 6月28日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|32強淘汰賽
|6月29日 – 7月4日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|16強賽
|7月5日 – 7月8日
|美國、加拿大、墨西哥 各主辦城市
|8強賽 (半準決賽)
|7月10日 – 7月12日
|美國 各主辦城市
|4強賽 (準決賽)
|7月15日 – 7月16日
|美國 各主辦城市
|季軍戰
|7月19日
|美國 邁阿密 (硬石體育場 Hard Rock Stadium)
|決賽
|7月20日凌晨
|美國 紐約/紐澤西 (大都會人壽體育場 MetLife Stadium)
更多「2026世界盃」相關新聞。