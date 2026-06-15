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國民黨主席鄭麗文訪美將進入尾聲，卻傳出遭降格接待，相較於往例由國務院副助卿接待，如今僅安排科長級官員會晤。對此立委林俊憲今（15）日說，看看鄭麗文參加的僑胞餐敘，見的都是什麼貨色？從美國的角度看，那些人叫做「潛在威脅」，而這一切都是鄭自找的，以台灣的立場去，自然會以禮相待，但若把自己當成美中緊張關係下的傳聲筒，那鄭麗文的待遇，自然也就跟那些「潛在威脅」差不了多少。鄭麗文除傳出遭降格接待，林俊憲表示，已經很多人分析，美國的做法是為了「避免傳遞錯誤訊息」，那就再深入一點，從自己在美國的經驗出發，講講這個「錯誤訊息」是什麼？林俊憲說，先講結論，美國要避免傳達「錯誤訊息」的對象是中國。近年來，美國司法部針對在美國境內替中共辦事的人士，展開一連串搜捕和起訴行動。案件內容包括偷取國家機密、騷擾恐嚇反共人士等等。因此在美國活躍的親共人士和團體，都是重點關注對象。林俊憲表示，而在美國的親共組織，通常都打著什麼旗號在運作？總之就是「中華」、「兩岸」、「統一」、「同鄉」這些詞，排列組合就對了。因為中共清楚，海外對台灣最大的支持力量集中在美國。在美台僑的歷史，甚至比後來才開放的中國移民還要早，經過多年發展，與美國政界保持長年友好往來，已成為一股穩定力量，根基非常深。林俊憲指出，中共要在美國佈局地下工作，台僑社群是繞不開的一大「阻礙」。尤其台灣與中國的利益通常直接衝突，所以「促統」跟「反美」，其實是一體兩面。在美組織並吸收華裔人士，試圖淡化台僑的影響力，就是中共對美工作的根基。林俊憲提到，講完背景，再看看鄭麗文這次去美國參加所謂「僑胞餐敘」，見的都是什麼貨色？從美國的角度看，那些人叫做「潛在威脅」。先見習近平再訪美，還公然跟中共在美國佈局的「資產」見面。鄭麗文的定義，才不是什麼「台灣主要政黨主席」，而是再清楚不過的「中共傀儡」。最後林俊憲評論，這一切都是鄭麗文自找的。以台灣的立場去，自然會以禮相待，但若把自己當成美中緊張關係下的傳聲筒，那鄭麗文的待遇，自然也就跟那些「潛在威脅」差不了多少。