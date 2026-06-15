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海巡署指出，中國海警船「2304」及「2502」於13日0948時，位於綠島東南東方60浬（限制水域外31浬），海巡署「巡護九號」船在現場持續對應監控，雙方相距2浬，中國海警船「2502」竟狂妄向「巡護九號」廣播如下：「2502艦正在中華人民共和國台灣周邊海域執行執法巡查任務，所謂的中華民國不存在，台灣是中國不可分割的一部份，台灣是中華人民共和國的一個省，未經中華人民共和國批准，你無權在此開展所謂的執法行動」。巡護九號立即以中、英文向中國海警船「2502」嚴正廣播回應如下：「呼叫中國海警船2502，這裡是中華民國海巡署巡護九號廣播，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這裡是中華民國專屬經濟海域，你方在這個海域不享有任何主權權利及管轄權。你的行為已經違反國際公約，我要求你立即離開。」截至13日1600時止，2艘中國海警船於蘭嶼東方56浬海域持續向南航行中。依據《聯合國海洋法公約》第56條及相關規定，中華民國在台灣東部專屬經濟海域，擁有各項主權權利及管轄權，中華人民共和國在該海域不享有任何主權權利及管轄權。中國公務船在他國海域廣播、干擾商船，影響航行自由，已經違反聯合國海洋法公約，嚴重破壞區域的和平與穩定。海巡署強調：面對中國近期頻繁利用灰色地帶侵擾與認知作戰營造管轄權假象，海巡署將持續運用聯合情監偵手段，密切掌握中國公務船動態，妥適部署艦船艇勤務，以實際行動嚇阻中國「假執法、真擴權」之舉動，確保國家主權及海域安全。