巴西聖保羅州利梅拉市（Limeira）上週末發生一起驚悚的戶外運動事故。1名21歲妙齡女姓，在當地一處景點「骷髏橋」（Skeleton Bridge）玩高空彈跳，卻因工作人員的重大疏失，沒綁安全繩就被扔下40公尺高的跳台，不治身亡，當地警方已依殺人罪逮捕多名男子。
根據《每日郵報》報導，從目擊者拍攝的影片可以看到，女子戴著頭盔，身上似乎還有半截安全帶露出，但她與橋樑之間，完全沒有安全繩連接，3名工作人員分別抬起她的腳踝、腿和肩膀，擺出超人的姿勢，然後拋下懸崖。
報導指出，影片中的旁觀者驚慌的大喊：「繩子，大夥，繩子！」卻已經來不及，當震驚的眾人意識到發生什麼事情後，抓起自己的東西就開始逃離現場。
當局隨後出動警用直升機進行搜捕，成功攔截2名逃跑的工作人員，總共逮捕6人，其中3人被控涉嫌故意殺人。
巴西媒體踢爆，被捕的工作人員無法解釋為什麼會讓這種致命疏忽發生，也說不清為何沒有進行最後的安全檢查。
報導提到，死者弗雷塔斯（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）最近剛從大學畢業，有體育和運動管理學位，經常在社群平台上分享自己熱愛的事物，包括冒險和親近大自然。 悲劇發生後，弗雷塔斯的親友紛紛表達哀悼，除了不捨，更多是質疑事故根本不該發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿！
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指出，影片中的旁觀者驚慌的大喊：「繩子，大夥，繩子！」卻已經來不及，當震驚的眾人意識到發生什麼事情後，抓起自己的東西就開始逃離現場。
當局隨後出動警用直升機進行搜捕，成功攔截2名逃跑的工作人員，總共逮捕6人，其中3人被控涉嫌故意殺人。
巴西媒體踢爆，被捕的工作人員無法解釋為什麼會讓這種致命疏忽發生，也說不清為何沒有進行最後的安全檢查。
報導提到，死者弗雷塔斯（Maria Eduarda Rodrigues de Freitas）最近剛從大學畢業，有體育和運動管理學位，經常在社群平台上分享自己熱愛的事物，包括冒險和親近大自然。 悲劇發生後，弗雷塔斯的親友紛紛表達哀悼，除了不捨，更多是質疑事故根本不該發生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：危險動作，請勿模仿！