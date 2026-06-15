全球最強YouTuber再寫歷史，YouTube官方證實，美國YouTuber MrBeast正式成為平台史上第一位訂閱數突破5億的個人創作者，幾乎是全球每17人就有一人有訂閱MrBeast的頻道。在突破5億訂閱的當天MrBeast還開直播和粉絲一起倒數破5億的歷史時刻，直播約進行1個半小時，吸引超過60萬人同步觀看。
YouTube官方部落格於日前發文宣布，本名Jimmy Donaldson，YouTube頻道MrBeast，正式成為YouTube史上第一位達到5億訂閱的個人創作者。事實上，MrBeast早在2022年就成為YouTube訂閱數最高的個人創作者，2024年更進一步成為全平台訂閱數最高的頻道，如今再度跨過5億大關，把創作者紀錄推向全新高度。
MrBeast是誰？從少年拍片到全球最強YouTuber
MrBeast本名Jimmy Donaldson，來自美國，從青少年時期就開始投入YouTube創作。不同於一般YouTuber以日常生活、開箱或遊戲實況起家，MrBeast最知名的特色，是把網路影片拍成大型綜藝節目。頻道內容經常結合巨額獎金、極限挑戰、名人合作與公益行動，像是真人版《魷魚遊戲》挑戰、50位YouTuber爭奪100萬美元、在巨大圓圈中撐到最後就能拿獎金等，都是網友熟悉的影片內容。
MrBeast為什麼這麼紅？
MrBeast會紅，關鍵在於他很清楚觀眾想看什麼，他的影片通常一開場就完全沒有冷場，例如「最後離開的人獲得50萬美元」、「用45.6萬美元重現魷魚遊戲」、「1美元到1億美元的豪華體驗對比」，讓觀眾一秒就知道影片看點。此外，MrBeast的影片製作成本極高，場景、道具、獎金、參賽者與剪輯節奏，都接近大型實境節目規格，讓觀眾即使只是在手機上觀看，也有像看電視節目的娛樂感。
他還在公益與情緒價值也給滿滿，他曾發起募款種樹、清理海洋垃圾，2025年也與Mark Rober推動TeamWater，串聯全球創作者投入公益。對許多粉絲來說，MrBeast的影片是把娛樂、挑戰與幫助他人包裝在一起。
MrBeast影片風格像「YouTube版大型綜藝」
MrBeast的影片風格就像是YouTube版大型綜藝，每支影片都有明確任務、巨額獎勵、強烈競賽感與快速剪輯，觀眾不用看太久就能進入狀況。影片常見4大特色，第一是「大挑戰」，像是誰能撐到最後、誰能完成指定任務；第二是「高獎金」，用金額放大刺激感；第三是「強反差」，例如1美元與上億美元體驗比較；第四是「善意結局」，不少影片最後會加入捐款、送房、送車、幫助陌生人等橋段。也因為這種內容幾乎沒有語言門檻，加上畫面節奏快，MrBeast能吸引全球觀眾觀看，讓訂閱數突破5億。
我是廣告 請繼續往下閱讀
MrBeast本名Jimmy Donaldson，來自美國，從青少年時期就開始投入YouTube創作。不同於一般YouTuber以日常生活、開箱或遊戲實況起家，MrBeast最知名的特色，是把網路影片拍成大型綜藝節目。頻道內容經常結合巨額獎金、極限挑戰、名人合作與公益行動，像是真人版《魷魚遊戲》挑戰、50位YouTuber爭奪100萬美元、在巨大圓圈中撐到最後就能拿獎金等，都是網友熟悉的影片內容。
MrBeast為什麼這麼紅？
MrBeast會紅，關鍵在於他很清楚觀眾想看什麼，他的影片通常一開場就完全沒有冷場，例如「最後離開的人獲得50萬美元」、「用45.6萬美元重現魷魚遊戲」、「1美元到1億美元的豪華體驗對比」，讓觀眾一秒就知道影片看點。此外，MrBeast的影片製作成本極高，場景、道具、獎金、參賽者與剪輯節奏，都接近大型實境節目規格，讓觀眾即使只是在手機上觀看，也有像看電視節目的娛樂感。
他還在公益與情緒價值也給滿滿，他曾發起募款種樹、清理海洋垃圾，2025年也與Mark Rober推動TeamWater，串聯全球創作者投入公益。對許多粉絲來說，MrBeast的影片是把娛樂、挑戰與幫助他人包裝在一起。
MrBeast影片風格像「YouTube版大型綜藝」
MrBeast的影片風格就像是YouTube版大型綜藝，每支影片都有明確任務、巨額獎勵、強烈競賽感與快速剪輯，觀眾不用看太久就能進入狀況。影片常見4大特色，第一是「大挑戰」，像是誰能撐到最後、誰能完成指定任務；第二是「高獎金」，用金額放大刺激感；第三是「強反差」，例如1美元與上億美元體驗比較；第四是「善意結局」，不少影片最後會加入捐款、送房、送車、幫助陌生人等橋段。也因為這種內容幾乎沒有語言門檻，加上畫面節奏快，MrBeast能吸引全球觀眾觀看，讓訂閱數突破5億。