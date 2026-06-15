我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃持續熱戰，歐洲強權德國稍早以罕見大比分7：1大勝世足新軍古拉索，有球迷就在Threads上發問，「7：1的倍率是多少啊？ 有人這麼幸運嗎？」，結果發現台彩賠率只有保守的3.9倍，意外引發熱議，有內行球迷就透露，本屆賽會只要總進球數超過7球，台彩一律都歸類在「其他」，因而倍率僅有3.9倍，「單場7球以上算『其他』賠率不高」、「這場賠率完全不知道怎麼買」、「誰會想到德國7:1」4年一度的世界盃吸引不少運彩愛好者參與，稍早德國與古拉索比賽普遍被認為實力差距懸殊，德國不讓分（獨贏）賠率甚至僅有1.05，隱藏勝率高達94%，基本上毫無投注獲利空間。賽前主要預估會開出大比分，市場核心投注多集中在賠率約1.20的「大 2.5 球」、甚至加碼到賠率更高的2.20「大 3.5 球」或「大 4.5 球」最終結果雖然輕鬆過關，但比分7：1仍讓不少球迷大吃一驚。除了德國隊史第4度踢進7球之外，更讓球迷驚訝的是古拉索也有進球，賽前許多專家預測古拉索難以得分，因而不少人下注相對保守的古拉索分數「小於0.5」，結果全部被打臉。由於7：1比分同時滿足「總比分8分」、「德國單場7分」與「古拉索攻入1分」等3項極度困難的門檻，有球迷就好奇發問，是否有人成功預測的這個比數，以及賠率是如何，結果一查才發現只要總進球數超過7球，台彩一律都歸類在「其他」，因而就算準確預測7：1，也僅有3.9倍。球迷看到台彩賠率，回憶起上屆世界盃大比分賠率甚至有到100倍、500倍的高賠率，但本屆全部都消失，極低機率狀況都被歸類在「其他」，讓不少球迷忍不住開罵，「就是上一屆運彩賠怕了」、「比數相反也是3點多倍而已」、「那麼狠欺負弱小踢到7：1，結果還運彩通吃」、「台彩就小鼻子小眼睛」