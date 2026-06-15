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▲《Off Campus》看似充滿許多文藝劇老哏，男女主角的演出卻讓觀眾深深被吸引，締造驚人收視佳績。（圖／翻攝自IMDb）

▲貝爾蒙特卡梅利本身雖然也是運動高手，卻是為了《Off Campus》才去學習冰上曲棍球，他曾經捐腎救回陌生人一命，善舉贏得讚譽。（圖／翻攝自IMDb）

▲史蒂芬凱林被傳有可能成為《Off Campus》第2季的男主角。（圖／美聯社／達志影像）

近期正在席捲全球的話題夯劇、 Threads上已有熱烈討論的《Off Campus》，在上架的前12天就締造3600萬觀看數，拿下亞馬遜Prime video的首播影集史上第3高佳績，而且它還僅是一齣成本不高、沒有大牌掛帥的校園文藝劇，更顯得魅力不凡。因此劇暴紅的男主角貝爾蒙特卡梅利，除了陽光帥氣的外表外，更曾經捐腎救人，讓他在影迷心目中大加分。Off Campus《Off Campus》的情節描述一位一名機智幽默、討厭冰上曲棍球的音樂系女生，與校園內風流成性的冰上曲棍球明星中鋒之間，一段出人意料的戀情，諸如「校園風雲人物」、「運動明星」、「契約戀愛」、「假戲真作」等元素，看似集愛情劇老哏之大成，卻在男女主角充滿化學作用的演繹，以及高顏值讓人賞心悅目的包裝下，依舊征服無數觀眾，才能有12天就締造3600萬觀看數的驚人佳績，貝爾蒙特卡梅利更成為被討論的焦點。儘管在戲裡扮演冰上曲棍球隊的隊長，貝爾蒙特卡梅利其實完全沒接觸過這項運動，是為了戲特地苦練，還跟真正的職業選手一同受訓。好在他本身跟角色就只有擅長的運動項目這點不同，戲外的他從小也是個體能高手，熱愛各種戶外活動，曾接觸過美式足球、摔角、排球等等，很快就能抓到冰上曲棍球的要領。而他185公分的身高，扮演運動明星也有模有樣。貝爾蒙特卡梅利在《Off Campus》中是女人緣一流的校園王子，他本身則曾有過很暖心的善舉。當他在20歲時得知兒時好友罹患腎病需要有人捐腎，毅然決定接受配對測試，願意將自己的腎臟捐出來，可惜最終結果顯示兩人的配對並不完全相符，無法直接移植，不過他後來加入了一個涵蓋14個人的器官捐贈鏈，除了自己的腎捐給需要的陌生人，整個捐贈鏈拯救了總共7條生命。除了貝爾蒙特卡梅利的帥氣魅力外，他與劇裡的感情對象艾拉布萊特感情戲很有火花，從假戲到真愛的過程打動不少觀眾，並且編導不搞「為虐而虐」的狗血橋段，多數角色都像大學時代真的會碰上的同學或朋友，節奏明快，讓人看得欲罷不能，很容易看了就停不下來，直接追到首季的結局。值得一提的是，編導陣容多數是女性，因此呈現性感話題與場面時，沒有剝削感，不會讓人不舒服，養眼的鏡頭也沒有少，兼具看頭與品質，身受歐美女性劇評的讚賞。而該劇的熱烈反應，亞馬遜當然確定要再做下一季，打算比照Netflix《柏捷頓家族：名門韻事》的做法，一季換一對主要的情侶。目前第2季據傳有可能會改以首季女主角的室友、男主角的隊友成為新的焦點，由於兩位演員米卡阿卜杜拉與史蒂芬凱林也都顏值出眾，首季裡雖是配角也頗討喜，彼此之間亦是頗有化學效應，已有不少粉絲在期待他們新一季中的發展。《Off Campus》目前在台灣Prime Video已以片名《校園戀曲》推出中文字幕版本中。