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寶可夢中心開賣30週年紀念商品！皮卡丘、關都御三家超可愛

▲配合「啟程」主題，也推出以《寶可夢 紅／綠》寶可夢圖鑑為設計靈感的原創筆記本！使用的是知名筆記本品牌「Moleskine」的筆記本。（圖／寶可夢官方網站）

■6月19日台灣寶可夢中心商品清單

▲30週年第一個主題「啟程」系列商品。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

▲《寶可夢 紅／綠》寶可夢圖鑑為設計靈感的原創筆記本，使用的是知名筆記本品牌「Moleskine」的筆記本。（圖／台灣寶可夢IG@pokemon_taiwan）

台灣寶可夢中心6月入店整理券發放實施日期

台灣寶可夢中心（Pokémon Center TAIPEI）本週端午節連假有人氣新品登場！今年2月在日本寶可夢中心才剛推出的30週年第一個主題「啟程」系列商品「Pokémon Timeless Adventure」，將於6月19日在台灣寶可夢中心開賣，這系列共有5款新品，官方也持續提供免到現場排隊的線上購買管道。台灣寶可夢中心近期發布最新商品上架訊息，Pokémon Center TAIPEI將在2026年6月19日（週五）端午連假第一天上架以30週年第一個主題「啟程」為靈感所設計的商品系列「Pokémon Timeless Adventure」。這系列商品以主視覺描繪了皮卡丘、妙蛙種子、小火龍與傑尼龜，充滿好奇地看著掉落在關都地區某研究所裡的寶可夢圖鑑。讓人預感，即將展開一場令人興奮的冒險！此外，配合「啟程」主題，也推出以《寶可夢 紅／綠》寶可夢圖鑑為設計靈感的原創筆記本！使用的是知名筆記本品牌「Moleskine」的筆記本。連假無法親自前往信義區排隊也沒關係，上述商品在PChome 24h購物的「Pokémon Store」將於6月19日（五）16時00分在線上開始販售。A4文件夾 Pokémon Timeless Adventure 關都 $120鑰匙圈 Pokémon Timeless Adventure 關都 $220壓克力磚 Pokémon Timeless Adventure 關都 $680貼紙 Pokémon Timeless Adventure 關都 $180Moleskine 特製版 Pokémon Timeless Adventure 原創筆記本 $1,160上午10:00入店整理券發放開始上午10:45入店整理券發放結束※依據當日人潮狀況，上述時間有可能前後調整。