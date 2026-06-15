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柯文哲任內申請未入圍

▲台北市長蔣萬安與新加坡總理黃循財握手問候。（圖／北市府提供）

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，台北成為全台唯一獲此殊榮的城市。台北市長蔣萬安昨日晚間率團飛往新加坡，今（15）日領取這個獎項。國民黨市議員秦慧珠表示，在柯文哲擔任市長任內、2018年時，北市府其實就曾提出申請，但連入圍都沒入圍。北市府表示，蔣萬安今日上午受邀出席2026世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）開幕式，並與其他獲獎城市一同入座主桌，與來自各國城市領袖及國際組織代表共同參與盛會。蔣萬安並於現場與新加坡總理黃循財握手問候，新加坡西南區市長劉燕玲也特別致贈蔣萬安歡迎禮物，禮物以新加坡市中心「Downtown」城市風貌為主題，呈現新加坡融合藝術、自然、濱海景觀與城市地標的特色。今日上午開幕式由新加坡總理黃循財進行主題演講，及新加坡國家發展部部長徐芳達（Chew Hong Tat）致歡迎詞，開幕典禮主題為「從願景到加速：在城市脈絡中落實國家政策」（From Aspiration to Acceleration: Implementing National Policies in Urban Contexts）。聯合國副秘書長兼人居署（UN-Habitat）執行長Anaclaudia Rossbach也出席本次世界城市高峰會，並將於下午場次發表主題演講。北市府表示，蔣萬安也前往台北展間，與李光耀世界城市獎提名委員會主席蔡君炫博士，以及李光耀世界城市獎執行秘書、都市重建局建築與都市設計署署長葉麗美女士交流。秦慧珠表示，早在柯文哲市長任內，大約2018年時，北市府其實就曾提出申請，但當時連入圍都沒入圍，台灣也從來沒有城市獲獎過，該獎項必須與全球國際城市評比，入圍後對方才會派評選團實地考察，有七大市政治理指標。秦慧珠還說，挑戰北市長選舉的民進黨參選人沈伯洋如果氣度夠，應該是要恭喜蔣萬安，並稱若他當選可以做得更好，而不是「酸言酸語」回應。