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近3年無符合案內產品報驗紀錄 食藥署：我國未有查驗登記紀錄

歐洲製造、美國銷售的Nara Organics嬰兒奶粉傳出有幼兒食用，出現肉毒桿菌中毒，美國食品藥物管理局（FDA）發布業者回收Nara Organics品牌的嬰幼兒配方奶粉產品。而我國食藥署經查回收產品未有申請食品輸入查驗紀錄，民眾如赴美國旅遊，應避免購買及食用問題食品。根據外電報導，Nara Organics嬰兒奶粉4月至5月時，傳出3名幼兒食用後肉毒桿菌中毒，廠商召回。食藥署食品組簡任技正廖姿婷說明，針對美國食品藥物管理局FDA發布回收「Nara Organics」品牌之嬰幼兒配方奶粉產品「Whole Milk Powdered Infant Formula」標示為「綠燈」。廖姿婷說，經查食藥署邊境查驗自動化管理資訊系統(IFI)，以關鍵字「Nara」搜尋中／英文品名、商標(牌名)、製造廠，近3年無符合案內產品輸入報驗紀錄。另查嬰兒與較大嬰兒配方食品查驗登記許可證資料，案內產品「Nara Organics Whole Milk Infant Formula」未於我國有查驗登記相關紀錄。食藥署提到，肉毒桿菌的毒素主要侵犯末梢神經，症狀有視力模糊或複視、眼瞼下垂、瞳孔放大或無光反射、顏面神經麻痺、唾液分泌障礙、口乾、吞嚥困難及講話困難等。食藥署表示，接續發生由上半身到下半身的肌肉無力、神經性腸阻塞、呼吸困難等相關症狀，失去頭部控制、肌肉張力低下及全身性虛弱，病人通常意識清楚，但嚴重時會因呼吸障礙而死亡，死亡率高達30至60%。食藥署說，欲使毒素破壞須要煮沸至少10分鐘，且食物要攪拌，或將酸鹼值控制在4.5以下（pH＜4.5以下的酸性環境，肉毒桿菌無法生存）。此毒素不耐熱，經煮沸後毒性會消失，消費者則應注意食品在食用前應「充分加熱」。脹起蓋子的罐頭製品一定不可食用。由於孢子於自然界很廣，1歲以下之嬰兒避免餵食蜂蜜。