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▲予能國際攜手高雄五所偏鄉國中，推動「牛津英語考試台灣首發公益專案」。（圖／予能國際提供）

予能國際自去年12月宣布將具備國際權威性的「牛津英語考試」引進台灣後，首波核心計畫便鎖定教育資源相對不利的偏遠地區。予能國際攜手高雄五所偏鄉國中，推動「牛津英語考試台灣首發公益專案」，在歷經半年的紮實培訓後，於昨（14）日圓滿落幕。本次公益方案共提供100 位免費名額，成功帶領偏鄉學子跨出接軌國際標準的重要一步。此次公益考試於6月13日至14日一連兩天，在高雄福山國中及三民家商等考場正式登場。涵蓋永安國中、阿蓮國中、一甲國中、彌陀國中及鳳林國中等五所偏鄉學校、近百位學子皆克服交通距離準時應考。在英國牛津大學出版社（Oxford University Press）官方技術團隊的遠端科技支援，以及各校師長的全力協助下圓滿完成。為了讓平時鮮少接觸大型檢定的偏鄉學子能從容應試，予能國際特別規劃了配套的「線上微課程」，針對資源不利學校進行科技培力。由文藻外語大學專業講師親自線上指導，帶領孩子們熟悉電腦應試操作、深度拆解題型，並在短時間內全方位強化聽、說、讀、寫四大核心能力。這種「先培訓、後檢定」的完整陪伴機制，不僅大幅消除了孩子的應試焦慮，更實質提升了他們的國際英語競爭力與學習自信。予能國際董事長陳信雄強調：「語言是通往世界的橋樑，我們不希望經濟條件或地理位置的差距，成為孩子探索世界的阻礙。予能國際核心理念即是推動『教育平權』，這次作為牛津英語考試的台灣首發，我們希望將最好的國際資源直接注入需要支持的學校。看到孩子們從一開始的生疏，到最後展現出自信的笑容，就是我們堅持教育公益的最大動力。」順利完成考試後，多位受惠學子也開心地分享心聲。永安國中薛同學表示，三週的微課程體驗生動且貼近日常，除發現外語交流沒想像中艱澀，電腦施測也讓打字速度明顯提升；彌陀國中張同學則分享，原本對全英語測驗感到陌生緊張，但在老師陪伴下建立信心，完成考試後「覺得自己離世界更近了一步，也更有勇氣探索未來」；鳳林國中許同學讚許檢定系統設計簡單明瞭，且難度能貼合個人程度；阿蓮國中王同學也驚喜指出，考題難度會根據前面的正確率彈性調整，加上思考與回答時間非常充裕，讓自己不會因題目過難而失去信心。參與本次專案永安國中校長邱侶文與彌陀國中校長鄭瓊芳指出，偏鄉雖缺乏文教資源，但孩子擁有無限潛能，感謝公益專案創造了公平的起點，帶領學生逐步克服焦慮、建立應試自信；鳳林國中校長王慧君與阿蓮國中校長盧彥勳也高度讚許「線上微課程」的賦能，不僅打破地域與學習刺激不足的限制，全方位提升聽說讀寫能力；一甲國中校長李文欽則特別為孩子們在會考後仍堅持完成18堂線上課程的熱誠感到驕傲。