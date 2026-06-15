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惡搞22年終於成真 鋼彈直接衝進電影

安彥良和、吉崎觀音聯手 夢幻合作圖曝光

▲限定模型「Keroro Robo Mk-II（泰坦斯配色）」採用《機動戰士Z鋼彈》泰坦斯配色設計。（圖／@keroro_anime）

▲「RG RX-178 鋼彈Mk-II」融合 Keroro 代表性的綠色元素。（圖／@keroro_anime）

▲《新劇場版☆Keroro軍曹 復活後即面臨地球滅亡大危機是也！》將於6月26日在日本上映。（圖／@keroro_anime）

經典動畫《Keroro軍曹》即將重返大銀幕，預計在6月26日於日本上映的《新劇場版☆Keroro軍曹 復活後即面臨地球滅亡大危機是也！》，近日公開與《機動戰士鋼彈》的跨界合作企劃，不僅釋出由《機動戰士鋼彈》角色設計師安彥良和與《Keroro軍曹》原作者吉崎觀音特別繪製的合作插圖，更搶先公開鋼彈現身電影的特別片段。此外，官方同步推出限定聯名模型，讓這場等待22年的夢幻合作正式成真，也讓無數和 Keroro 一樣熱愛鋼彈的粉絲圓夢。「Kerokerokerokerokerokerokeroro～」軍曹大共鳴，對許多台灣觀眾來說《Keroro軍曹》是童年經典動畫之一，2000年代透過卡通台播出後迅速爆紅，不少人放學回家第一件事就是打開電視，看著來自 K 隆星的 Keroro 軍曹率領 Tamama、Giroro、Kururu 與 Dororo 組成的 Keroro 小隊，嘴巴上喊著要侵略地球，實際上卻每天耍廢、搞笑跟鬧事。作品除了無厘頭劇情外，也因為充滿動漫與流行文化梗而受到歡迎，其中又以對《機動戰士鋼彈》的致敬最為知名，主角 Keroro 更是出了名的鋼普拉狂熱玩家。此次公開的合作影片中，Keroro 小隊遭遇神秘侵略者襲擊，在敵方壓倒性的戰力下陷入苦戰，Keroro 最愛的 RX-78-2 鋼彈在危急時刻現身支援，然而危機並未解除，預告後段出現「夏亞專用薩克」，直接擋在 Keroro 小隊與鋼彈面前，讓不少粉絲直呼「終於等到了」。《Keroro軍曹》自開播以來，經常出現鋼彈惡搞與致敬橋段，但這是雙方首次「正式」合作企劃，從合作插圖、電影客串到聯名商品，都可以看出官方對這次夢幻聯動的重視。其中《Keroro軍曹》原作者吉崎觀音特別繪製三幅向《機動戰士鋼彈》劇場版三部曲海報致敬的紀念插圖，曾擔任《機動戰士鋼彈》角色設計師的安彥良和，則畫出阿姆羅、夏亞與 Keroro 肩搭肩同框的夢幻畫面。為紀念此次合作，官方也宣布推出兩款限定模型商品，其中「Keroro Robo Mk-II（泰坦斯配色）」將於6月26日起在上映《新劇場版☆Keroro軍曹》的指定戲院販售，售價2200日圓（含稅）。外觀採用《機動戰士Z鋼彈》中泰坦斯配色設計，結合Keroro Robo特色造型，成為本次合作最具代表性的商品之一。另一款則是「RG 1/144 RX-178 鋼彈Mk-II」，預計透過 Premium Bandai 網路商店販售，詳細發售資訊將於後續公開。從鋼彈登上電影舞台，到聯名模型，這場合作彷彿替 Keroro 完成了追星22年的終極願望。