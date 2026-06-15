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▲2018年3月27日，時任蔡英文總統主持軍情局戴雨農先生紀念館重修落成，在無名英雄紀念碑前行禮致敬。（圖／蔡英文臉書）

樂山雷達搜集飛彈資訊 神秘外籍人士罕見曝光

樂山雷達站外籍人士曝光 傳美方震怒

▲我國軍方設在新竹山區的樂山長程預警雷達，偵蒐距離最遠可達5000公里丶有效偵蒐距離達3000公里，能夠精確掌握共軍飛彈動向。（資料照／翻攝自青年日報）

媒體報導，美軍已派遣人員進駐軍情局，這是軍情局內首次有美方人員進駐。由於國安局過去曾證實台灣目前與「五眼聯盟」有實際，且即時性的情報交流，因而引發關注。事實上，歐美等西方國家與台灣加強情報交流，就是看在台灣與中國同文同種，在中國境內以人工蒐集情報，具有較不易被察覺優勢。根據媒體報導，過往香港在英國殖民時期是國際通商口岸，但在香港回歸與港版國安法實施後，美國中情局（CIA）在香港的活動形同瓦解，因此台灣成為歐美國家的重要情報合作對象，現在傳出今年以來，有外籍人士在軍情局內走動，推測應來自美國軍方，可能是代號「梅園」計畫的成員，也是軍情局首次有美軍進駐。對此，國防部今（15）日表示，軍情局依「國家情報工作法」及「國家機密保護法」，執行情報工作，維護國家安全。對於相關臆測報導，國防部沒有說明。知情人士表示，西方國家普遍以衛星實施敵情監控，近年來更透過無人機蒐集敵情，但要更深入的情蒐，還是要派遣地面人員深入敵境。但西方人的臉孔進入以黃種人為主國家，由於外表醒目，容易遭到察覺，因此與中國人同文同種的華人，較容易混入當地社會，佔有先天優勢。在1997年香港回歸中國之前，西方國家在香港設點，甚至會吸收香港華人，包括香港媒體人、往來中國人士幫忙蒐集情報，但在港版國安法實施後，西方情報機構陸續撤出香港，台灣反而成為歐美國家重要合作對象，人工情報成為台灣在情報交流上的最大優勢。「五眼聯盟」由美國、英國、加拿大、澳洲和紐西蘭這五個英語圈民主國家組成，是西方世界主要情報共享聯盟之一。國安局長蔡明彥去年在立院答詢曾證實，台灣目前與「五眼聯盟」有實際且即時性的情報交流，台灣本身提升情蒐能量與水準，就是想與西方盟友情報中心接軌，成為真正能即時共享情報的一環。冷戰時期，由於衛星科技尚未發達之際，台灣也是美國國安局（NSA）、中情局（CIA）部署監聽設備的前線，在墾丁、林口與陽明山都設有監聽站，過去主要以截聽中國大陸內部無線電通訊為主，但在1979年中華民國與美國斷交後，美方人員撤離，目前仍在運作的單位，主要為陽明山平等里「梅園」監聽站，負責監控中國華中地區、東南沿海電訊情報，負責單位為國安局。美台之間現在最知名敵情分享設施還包括新竹樂山雷達站，該雷達站位於新竹縣五峰鄉與苗栗縣泰安鄉交界處的樂山山頂，海拔高度2,620公尺。站內部署美製「鋪路爪」長程預警雷達（AN/FPS-115），偵測範圍高達5,000公里，就算遠在新疆發射的飛彈都能偵測到。花費410億新台幣打造的樂山雷達站「鋪路爪」長程預警雷達，可偵測來自北、東、南面的彈道與巡弋飛彈，所以不只可偵測從中國大陸發射的飛彈，還能偵測北韓發射的飛彈。樂山雷達站雖由國軍操作，但平時也有美方人員進駐，駐守雷達站的美方人員平時不著軍服，且低調居住在附近民宿中。2020年10月13日，時任蔡英文總統視察樂山雷達站的軍媒發布影片中，出現一名外籍男子的身影，根據過往經驗，採訪台灣軍事以及總統視導部隊等相關行程，美籍人士在場通常會被軍方要求迴避，因此美方人士出現在畫面中引發熱議。當日晚間空軍司令部發文回應指出，「總統蔡英文今日視導空軍樂山陣地部署之雷達系統，係我方循軍售向美採購之高科技裝備，照片內美籍人士係依我方需求，由美原廠依約派遣之專業技術代表，提供維修服務，協助系統順利運作，以確保裝備妥善，鞏固我空防，籲請各界勿妄加臆測」。不過，據了解，當時美國在台協會（AIT）對於美籍人士曝光相當不滿，還為此向我國安高層與軍方表達抗議。