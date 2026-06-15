我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕結束10天的歐洲行，返抵國門後透露「想見到的人都見到了」。（圖／記者邱曾其攝，2026.06.15）

強調為台灣交朋友 想見的人都見到了

台中市長盧秀燕本月6日率領市政參訪團前往歐洲，展開為期10天的德國、捷克及奧地利參訪行程，今（15）日下午返抵國門。盧秀燕表示訪問期間受到各國熱情接待，雙方進行深入交流。至於外界將她頻繁出訪解讀為布局2028，她未正面回應，僅表示「朋友越多越好」，強調最重要的是「能夠走出去、見到想見的人」，此行設定的目標都已順利達成。盧秀燕9日參訪德國國會時，受到德國國會友台小組主席徐德分（Till Steffen）及多位國會議員隆重接待。徐德分甫結束訪台行程，特別比照去年11月接待前總統蔡英文的安排，由本人親自導覽國會，並表示很高興再次接待來自台灣的重要女性政治人物。由於接待規格與蔡英文訪德時相同，引發外界關注，認為盧秀燕此行在德國政壇獲得高度禮遇，凸顯台中與歐洲政界交流的能見度。結束歐洲行程返台後，盧秀燕受訪表示，台灣的國際處境相當艱困，她希望透過每一次出訪，為國家、為台灣尋找更多合作機會與發展空間。這次訪問歐洲期間，各國對台灣及台中都展現高度善意，不僅給予熱情接待，也進行具體且深入的交流。媒體進一步詢問，3月訪美後又於6月訪歐，外界解讀為2028總統大選的起手式。對此盧秀燕表示，無論是美國、歐洲，或過去訪問日本、新加坡，每一次出訪的目的都很單純，就是希望在國際上結交更多朋友。她強調朋友越多越好，「最重要的是要能夠走得出去，而且要見到想見的人」。此次歐洲行原先規劃拜訪的對象都已順利會面，相關交流目標也大致完成，整體行程可說相當順利。