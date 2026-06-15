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▲除簽署MOU外，雙方亦舉辦專業研討會，由高雄榮總團隊分享三項特色主題。（圖／高雄榮總提供）

為持續推動國際醫療合作，高雄榮民總醫院近日由副院長林育德率團前往印尼，與Soerojo Hospital共同簽署合作備忘錄（MOU），雙方未來將於醫療教育、人才培訓及臨床照護等領域展開更深度合作。除簽署MOU外，雙方亦舉辦專業研討會，由高雄榮總團隊分享三項特色主題。副院長林育德表示，醫療不應受限於國界，透過國際交流不僅能分享專業經驗，更能共同提升醫療品質與病人照護，期待雙方未來建立長期且深厚的合作夥伴關係。未來將持續秉持「醫療無國界」精神，深化國際合作網絡，讓台灣優質醫療持續走向世界。專業研討會中由高雄榮總團隊分享三項特色主題，包括遠距醫療應用於海上漁船緊急救援（Telemedicine）、ICU重症照護與感染控制經驗，以及電子白板視覺化管理系統，展現台灣醫療在臨床照護與智慧管理的實務成果。國際醫療中心主任康柏皇醫師表示，國際合作不僅是技術交流，更是醫療管理與人才培育經驗的雙向學習，希望透過此次交流深化彼此合作，創造更多實質醫療合作成果。該院院長Rukmono Siswishanto醫師則表示，高雄榮總分享的專業經驗令人印象深刻，期待未來雙方持續深化交流，推動更多跨國醫療合作，共同提升區域醫療發展。