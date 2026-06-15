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日本世界盃今（15）日2：2逼和世界強權荷蘭，下半場一度處於落後，曾替日本踢過5屆世界盃的39歲「隊魂」長友佑都，儘管沒有上場，仍在休息區不斷吶喊、提醒隊友，第89分鐘追平時，長友佑都更直接走到場邊向觀眾舉手、示意為日本隊帶動氣勢，熱血舉動逼哭日本球迷。根據日媒報導，賽後長友佑都用幾乎發不出聲音的沙啞嗓音，感性地說道，「能在最後關頭硬是把比分逼平，我認為這展現出日本人的靈魂。」長友佑都司職左後衛，曾是日本展開大旅歐時代的先驅，直到2021年才返回日本，效力J聯賽FC東京隊，他國家隊資歷同樣顯赫，包含本次已經是生涯第5度參與世界盃，並全數率日本打進決賽圈，是日本足球當代傳奇。本場日本隊一度面臨輸球危機，直到89分鐘才靠鎌田大地關鍵進球將比分追平。進球後不久，鏡頭便捕捉到長友佑都在場邊面向觀眾席大聲吶喊、激勵士氣的畫面，而實際上，當時長友佑都已經喊到沒有聲音，只能靠肢體持續帶動現場球迷氣氛。即使待在替補席，這位日本隊隊魂依舊扮演著領袖角色，不斷鼓舞著場邊的隊友。替補上場並策動這顆追平進球的小川航基就透露：「全隊一心求勝的態度給了我很大的勇氣，讓我帶著『自己必須挺身而出』的決心踏入球場。」賽後，長友佑都則用幾乎發不出聲音的沙啞嗓音感性地說道：「能在最後關頭、硬是把比分逼平拿到寶貴的積分，我認為這展現出日本人的靈魂。」他接著說道：「我們替補席的成員們，賽前就約好要一起喊聲，抱歉，我的聲音已經喊到啞了，但不論有沒有上場，大家都團結一心，這就是我們努力換來的成果。」長友佑都隨後更補充道，一支球隊是否具備凝聚力，是從替補席的氛圍來看，「如果大家有注意到的話，我們替補席的熱情絕對是完全不同檔次的。」球場上，日本在失分後不僅沒有各自低頭表達沮喪、反而是立刻圍成圓陣溝通的畫面，賽後同樣引發高度關注，而畫面另一端，替補席上也正進行著同樣緊密的交流，上下一心、永不放棄的「一體感」，或許就是日本隊為何能擠身世界列強的原因。