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刑事局前副局長黃建榮在外放貸獲取高額利息、與線上博弈及地下匯兌業者接觸交往、接受招待旅遊，甚至出入88會館飲宴歡唱，監察院經監委調查後今（15）日宣布通過彈劾案。監院說明，被彈劾人黃建榮於擔任刑事警察局副局長期間，依法負有調查犯罪權責，竟未保持品操，在外放貸獲取高額利息、未經報備與線上博弈及地下匯兌業者接觸交往、接受招待前往柬埔寨旅遊、出入私人招待所飲宴、向地下匯兌業者無償借用招待所及車輛等違法失職行為，核有違失。監察院表示，在本月8日審查通過監委蔡崇義、王美玉、浦忠成提案，全案移送懲戒法院審理。彈劾案文指出，黃建榮擔任刑事局副局長期間，曾向友人無償借款1000萬元，再轉借予公司負責人答女，並向答女收取高額利息共340萬元。事後答女向檢調檢舉被彈劾人商談還款時，施以恐嚇並以公職身分施壓，經檢察官偵查後，認為被彈劾人觸犯公務員假借職務上之權力、機會，故意犯恐嚇罪，提起公訴。此外，被彈劾人於擔任台南市刑大大隊長期間，在2017年接受邀約出境前往柬埔寨旅遊，並由地下匯兌業者郭哲敏支付相關機票費用；擔任警政署保一總隊副總隊長期間，於2020年參加警政署政風室尾牙，餐敘結束後，前往線上博弈及地下匯兌業者郭哲敏管領之88會館私人招待所歡唱，前往者除被彈劾人，另包括案外人警政署政風室主任等9人，在場人員無人付費。另被彈劾人於2020年參加警政署政風室邀請相關檢警單位出席之專案收網之慶功宴，餐敘結束後，前往地下匯兌業者睿森銀樓地下室招待所續攤唱歌，同至該處者共14人，在場人員亦無人付費。被彈劾人於2020年9月，透過案外人無償借用地下匯兌業者管領之碩天娛樂室－金莊娛樂間，辦理歡送保一總隊總隊長退休餐會。同年10月6日晚間，保一總隊總隊長及各科室主管約8、9人前往上開私人招待所飲宴。被彈劾人於歷任台南市刑大大隊長、新北市警局瑞芳分局分局長、新北市警局刑大大隊長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長、刑事局副局長之2016年至2022年期間，以其胞兄投資林男600萬元為由，按月收受當鋪業者12萬元匯款；而在擔任刑事局副局長期間，多次透過案外人向地下匯兌業者郭哲敏等人無償借用車輛。最後彈劾案文說明，被彈劾人所為，顯已違反《公務員服務法》，事證明確，且有《公務員服務法》第2條之事由。爰依法提案彈劾，移送懲戒法院審理，並參酌被彈劾人長期擔任刑事警察之職務特性，為適度之懲戒處分。