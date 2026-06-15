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6月15日（週一）各縣市停班停課最新資訊（更新時間6/15 14:25）

桃源區

▲中央氣象署針對「嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

台灣受到西南風影響，今（15）日中南部縣市都有大雨發生，到了下午，高雄市政府宣布，桃源區因應今（15）日天候狀況不穩定及山區雨勢加劇，且昨日桃源區主要聯外道路已發生土石崩落、造成交通受阻之災情。為確保該區區民與通勤同仁之生命財產安全，防患未然，桃源區於15日下午起正式停止上班、停止上課。嘉義市：未達停班課標準。嘉義縣：未達停班課標準。台南市：未達停班課標準。今（15）日下午起正式停止上班、停止上課。屏東縣：未達停班課標準。據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，或，達到停班停課標準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全或有致災之虞時，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。