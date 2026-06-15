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▲這項關於「撿垃圾」的爭議，已不單是球迷行為的問題，更觸及了日本社會對於文化輸出與本國社會矛盾的反思。（圖／美聯社／達志影像）

在2026年世界盃F組日本對戰荷蘭的比賽結束後，一群穿著藍色球衣的日本球迷，在比賽結束後並未急著離場，而是留下來自發性地清理看台上的垃圾，這一幕被荷蘭媒體《電訊報》（De Telegraaf）捕捉並大肆報導。該媒體盛讚這是日本球迷展現「最高質的一面」，並指出這種對公共空間尊重的文化，已經成為日本球迷在國際體育賽事上的標誌性傳統。報導一出，不僅引發國際廣大迴響，也再次在日本國內社群平台上掀起熱議。外媒對此給予高度肯定，認為日本球迷將「清潔」與「對公共空間的敬意」視為一種價值觀，即便賽事落幕，這份傳統仍持續在世界舞台上延續。然而，與國外的一致好評形成強烈對比的是，日本國內網友的反應卻異常冷淡，甚至是批判。留言板上充滿了對此舉的質疑，許多日本網友直言：「這根本是『偽善』」、「這種為了在國外展現良好形象的作秀，看得很不舒服」。不少日本網友批評，這種現象存在明顯的「雙重標準」。一位網友在留言中感嘆：「在日本本土的活動或節慶後，街頭往往是垃圾遍地，根本沒人像這樣清掃。為什麼只在國外有攝影機的地方才做這些？」更有網友點名澀谷、新宿或是賽馬場等國內大型活動場所，指責這些地方在活動結束後往往留下一片狼藉，卻不見同樣的熱情來維護環境。針對這些負面聲浪，也有部分網友試圖理性看待，認為這種集體行為源於日本嚴格的「義務教育」與文化習俗，「這是從小在學校養成的習慣，當下做這些事，其實是為了讓自己感到舒適，並非完全為了贏得外國人的掌聲。」這項關於「撿垃圾」的爭議，已不單是球迷行為的問題，更觸及了日本社會對於文化輸出與本國社會矛盾的反思。支持者認為，這是一種將善良價值觀帶往世界的表現；而批評者則認為，過度追求外媒的認可，反而掩蓋了日本國內公共道德日益薄弱的真相。