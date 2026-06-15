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曾文水庫大進補9%變30%！南部水情終於解渴了

水庫蓄水量只有9%，但經過8天的降雨之後，目前已經上升到30.4%

曾文水庫以及烏山頭水庫預估總降雨入流量約為1.6億噸，兩個南部水庫蓄水率都大幅提升，烏山頭水庫來到55.99%，曾文水庫則有29.08%（截至下午2點已破30%）。

▲曾文水庫梅雨大進補！從9%變成30%，南部水情終於暫時不用太擔心。（圖/水利署官網）

寶山水庫蓄水率衝破100%嚇壞！內行人解答原因

位於新竹的「寶山水庫」蓄水率超過100%，不懂為何會有這樣的數據

蓄水率的公式是（目前蓄水量÷水庫有效容量）X100%

▲幾天梅雨過後，有網友發現新竹寶山水庫的蓄水率竟然超過100%，好奇上網詢問原因。（圖/Threads）

但這時候如果你大量灌水進去，那個孔比較小，就會讓浴缸的水超過這個防溢孔，變成蓄水量大於有效容量，這時候蓄水率除下來就會「短暫超過100%」囉！

寶山水庫就是自由溢流堰設計！超過100%非常正常又安全

，只是前幾天梅雨來的又快又急，才會讓寶山水庫蓄水率超過100%一點點，這都是非常正常、安全且符合設計預期的運作機制，現在寶山水庫水位又降到99.9%囉！

▲新竹寶二水庫的「半圓周型」自由溢流堰設計，當水位達到100%時就會開始溢流，慢慢把水排出，最終流向大海去。（圖/水利署官網）

梅雨季終於要在本周告一個段落，許多民眾也非常關心這次南部水情到底有沒有被緩解到，根據水利署最新水情報告，曾文水庫水量又再度大進補，從這波梅雨開始前9%至今已經有30.4%，直接大解渴，確保夏季已經供水無虞。除了曾文水庫備受關注外，也有民眾發現北部的「寶山水庫」蓄水量竟然突破100%，好奇是什麼原因，也有內行人出面解釋：「這是因為雨比較急的話，當滿水位的水溢流出去才會有短暫的超過100%現象。」這波梅雨從6月7日開始一路狂下，時至今天中南部地區還是有大雨發生機率，將會一直下到周四才開始陸續放晴。而曾文水庫本來在這波梅雨之前，，加上最後這三天的降雨的話，有機會繼續往上累積，南部的水情終於獲得解渴大補帖！水利署統計，從6月4日至15日上午，全台主要水庫預計進帳5.9億噸，其中約有4.5億噸水已入庫。水庫蓄水率部分，寶山水庫蓄水率達100%，寶山第二水庫、永和山水庫、德基水庫蓄水率達9成以上，石門水庫為89.40%；然而除了曾文水庫備受關注外，有民眾在水利署官網發現，在社群上也引爆討論。有專業水利人也出面回應表示：「這是因為，有效容量是以水庫正常滿水位計算，當雨勢很大的時候，瞬間讓湧入水庫的進水量大於出水量，就會短暫讓水庫實際蓄水量暫時大於原本定義的有效容量，分子大於分母算出來就會超過100%」。簡單舉例來說，就是家裡浴缸，浴缸在靠近上方邊緣的地方，通常都有一個「防溢孔」，當水位到達（等於水庫100%）那裡時就會開始溢流，然而寶山水庫、寶二水庫這兩座水庫，所採用的都是「自由溢流堰」的設計，寶山水庫是「馬蹄形」、寶二水庫則是「半圓周型」，當水位滿位又繼續下雨的時候，就會透過這個溢洪道慢慢把水排出，最終流向大海去。所以這兩座水庫在設計上不是利用置排洪閘門來讓人為控制水位，而是一旦水庫的水位達到了正常滿水位（100%的基準線），多出來的水就會直接從這個馬蹄形或半圓形的「防溢孔」邊緣自然流出去