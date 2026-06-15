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對於埃及足球而言，世界盃是一個充滿希望與苦澀的代名詞。儘管埃及是「非洲國家盃」史上最成功的球隊，坐擁七座冠軍頭銜，但在世界盃的舞台上，他們卻始終難求一勝。2026年美加墨世界盃，由利物浦傳奇球星「法老」薩拉（Mohamed Salah）領軍的「法老軍團」，將再次揹負全國人民的期待，力拚終結這項長達92年的尷尬紀錄。埃及足壇長期瀰漫著一種自嘲氛圍，甚至連當地知名電信商最近推出的廣告中，球員表達出對世界盃晉級的信心，都會遭到親友們的懷疑與冷落。這種「自嘲」背後，是埃及球迷長年面對世界盃一勝難求的無奈。自1934年埃及成為首支參加世界盃的非洲國家以來，歷經數代更迭，至今在世界盃會內賽仍未嚐過勝果。在本屆賽事中，埃及隊被分在具挑戰性的小組，首戰將對決歐洲強權比利時。對於許多埃及球迷來說，他們的要求並不高，相比於爭冠，能夠在世界盃舞台上贏下隊史首場比賽，將比任何大陸冠軍都更具意義。現年34歲的薩拉，職業生涯已贏得所有俱樂部層級的榮譽，幾乎無需再向外界證明什麼。然而，在埃及國家隊，他的目標不僅是勝利，更是鞏固他在埃及足球史上的最高地位。目前，他距離傳奇球星霍薩姆·哈桑（Hossam Hassan）保持的國家隊歷史進球紀錄僅差兩球，且出賽場次遠少於對方。現任國家隊總教練正是霍薩姆·哈桑本人，他對愛將寄予厚望：「我們陣中有很多優秀球員，但我必須承認，我們在關鍵時刻非常依賴薩拉。他能進球、能創造機會，我相信他能引領我們走向勝利。」令人擔憂的是，薩拉在世界盃前夕再次受到傷病困擾。繼2018年因歐冠決賽肩膀受傷影響表現後，本屆世界盃他又帶著腿筋傷勢參賽。雖然埃及隊醫認為狀況較八年前樂觀，但薩拉本人在抵達美國後的公開談話中，並未過多透露傷勢，僅簡短表示：「我們必須專注於訓練，希望能帶領埃及走得更遠，讓國民感到驕傲。」埃及球迷對薩拉懷抱著「一半希望、一半嘲諷」的複雜情感，因為歷史教導他們，期待往往伴隨著失望。然而，歷史上從未出現過像薩拉這樣現象級的球星。這位利物浦的超級巨星，正站在個人職業生涯最重要的一場戰役前。