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抽取式衛生紙110抽（包）9元或Fami!ce霜淇淋買一送一，單筆最多送5張優惠券，也就是說若有6個包裹建議分批領取。



建議選在618購物節到端午節連假取件（18日至21日），取貨加碼送30元購物金（單筆滿200元可使用，不可累用）。



▲選在618購物節到端午節連假取件（18日至21日），取貨加碼送30元購物金。（圖／全家提供） 7-11取件優惠！集滿10點可換指定商品



7-11自6月10日起至8月4日新一波「取貨繳費集點GO」開跑，每完成一筆帳單繳費或包裹取件，都可以獲得1點集點，若公路養管費（汽燃費）、賣貨便取件，每筆再加贈4點。



集滿5點、10點可參加抽獎，若是不想賭運氣，也可以集滿10點直接兌換「煉乳牛奶」或「爆漿卡士達脆糖菠蘿」點心；集滿20點可直接兌換高雄啤酒節門票（7月4日場次）。



▲7-11自6月10日起至8月4日新一波「取貨繳費集點GO」開跑。（圖／7-11提供）



端午節期間（17日至21日）7-11還有雪淋霜霜淇淋與酷聖霜霜淇淋，憑uniopen聯名卡、icash pay、icash2.0指定支付工具享有第二件半價優惠；同步思樂冰全品項享第二件半價優惠。



▲7-11端午連假期間，消費滿222元現折20元。（圖／7-11提供）



端午節搭上618購物節檔期來了！全家、7-11取件優惠出爐，線上購物時也別忘記先比較去哪取件最優惠，全家即日起至6月22日推出「取件優惠」，取件前刷會員就可以獲得「取貨神券」，可換霜淇淋買一送一或抽取式衛生紙110抽9元一包，若是選在端午連假期間6月18日至21日取件，可額外多獲得30元購物金。全家即起至6月22日前，取包裹前先報會員，每取一件包裹可獲得一張取貨神券，可選FamiCollection超柔