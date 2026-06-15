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▲《鐵拳教育》大玩韓版諧音哏，「魷魚」還有形容人外貌不好看的意思。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》在5日上線後討論度持續延燒，近日有網友提問在第9集中，殺害羅華振（金武烈 飾）未婚妻的趙圭哲（李奉俊 飾）出現在教權保護局辦公室，要求調查霸凌事件後，任含琳（秦基周 飾）要求部長崔康石（李星民 飾）攔阻羅華振，他卻突然說要「曬乾魷魚」，讓奉靳代（表志勳 飾）忍不住噴笑。雖然Netflix也用諧音翻譯，但還是有觀眾好奇真正含意，有粉絲出面神解答，透露該句韓文除了「攔阻」跟「曬乾」讀音相似外，魷魚其實還有說人長相醜的意思。《鐵拳教育》播出後大爆紅，劇中所有片段都是大家討論的焦點。其中在第9集中，任含琳希望部長崔康石攔阻羅華振調查趙圭哲透露的霸凌事件，崔康石詢問：「該攔阻你嗎？」羅華振一臉正經說幹話，吐出一句：「別曬我，去曬乾魷魚吧。」直接讓奉靳代笑噴。而Netflix翻譯則同樣用諧音哏：「別『來煮』我，我不是魷魚。」雖然一樣使用諧音哏，但也有網友好奇，為什麼金武烈會突然提到魷魚。有粉絲出面解答：「韓國人很愛曬乾魷魚等海鮮來吃，而『攔阻』跟『曬乾』的韓文動詞拼音相同，都是『말리다』，這也是韓文版的諧音哏。」除此之外，魷魚在韓國其實還有另一種含意，就是形容人外貌不好看、長得醜。因此金武烈這段也有種自嘲的感覺，更是讓聽得懂的人全笑翻。網友看到解答後，紛紛恍然大悟直呼：「韓國有些諧音哏真的很好笑，Netflix這次翻得很好」、「原來韓國人也會玩諧音哏，了解意思後重新看一遍真的很好笑」、「真的是一臉正經說幹話欸，有夠好笑。」