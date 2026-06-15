我是廣告 請繼續往下閱讀

賴瑞隆本命區強勢領先！柯志恩僅少數區域占優勢

陳其邁施政滿意度近八成 綠營「接棒牌」成選戰焦點

柯志恩反擊「民調戰」 喊話回歸政策對決

2026九合一地方選戰逐漸升溫，高雄市長選戰也進入攻防階段，繼《新台灣國策智庫》日前公布民調顯示，綠營參選人賴瑞隆領先藍營對手柯志恩，雙方差距逾17個百分點；《鏡新聞》今（15）日再公布最新民調，結果顯示，賴瑞隆支持度達45.1％，柯志恩為24.8％，雙方差距擴大至20.3個百分點，另有29.3％民眾尚未表態。根據民調交叉分析，賴瑞隆在各年齡層均取得領先，其中30至34歲族群支持度最高，達60.2％；相較之下柯志恩僅獲6.2％支持，雙方差距超過54個百分點。此外，賴瑞隆在60至64歲族群也獲得53.9％支持度，20至24歲族群則有52.6％支持；反觀柯志恩在多數年齡層的支持度，約落在二至三成之間，未形成明顯突破。性別方面，賴瑞隆同樣占據優勢，男性選民有50.5％支持賴瑞隆，高於柯志恩的22.8％；女性選民則有39.9％支持賴瑞隆、26.6％支持柯志恩。不過，女性選民仍有超過三成尚未表態，被視為後續選戰可能爭取的關鍵族群。教育程度部分，賴瑞隆在各主要學歷族群皆領先柯志恩，僅研究所學歷選民呈現拉鋸，雙方支持度皆為34％。進一步觀察行政區支持度，賴瑞隆在自己所在的第八選區，包括旗津、前鎮、小港等地，展現明顯優勢，被視為其穩固票倉；另在鳳山、鳥松，以及大社、梓官等地也取得較高支持度。相較之下，柯志恩則在第六選區中的苓雅、鹽埕，以及第一選區的美濃，表現較為突出。整體來看，賴瑞隆目前在多數區域取得領先，柯志恩則仍需尋求突破。此次民調也同步調查高雄市政府施政表現，結果顯示，現任市長陳其邁團隊施政滿意度高達78.5％。其中，42.1％民眾表示「非常滿意」，36.4％表示「有些滿意」；不滿意度則為12.4％。各立委選區的整體滿意度也均超過七成。面對民調結果，賴瑞隆表示，感謝市民支持，認為多次民調都反映出高雄市民期待的是延續城市進步，而不是對立與政治操作。賴瑞隆強調，高雄近年在產業轉型、重大建設與城市發展上逐步累積成果，未來若有機會接棒，將延續謝長廷、陳菊與陳其邁市府團隊的努力，推動高雄朝國際城市方向發展。對於近期接連公布的民調，柯志恩則認為，隨著選戰升溫，各方調查結果陸續出爐，反映競爭升高，但選舉不應淪為單純數字競賽。她質疑，若對手真的大幅領先，沒有必要在短時間內頻繁公布民調、刻意製造聲量，認為這類操作並非地方選舉常態。柯志恩表示，團隊會審慎參考所有民調結果，也樂見高雄選情持續加溫，但選舉最重要的仍是政策與願景，冷冰冰的數字無法取代市民感受，最終勝負仍取決於選民對候選人的信任。她也向賴瑞隆喊話，期待對手回歸市政本質，與市民進行理性討論。本次民調由《鏡新聞》委託大地民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年6月8日至9日，訪問對象為設籍高雄市20歲以上民眾，採用市話進行訪問，有效樣本1116份，在95％信心水準下，抽樣誤差約正負2.93個百分點。