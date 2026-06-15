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▲ 《還是先躺一下再說？Lay Down》，邀請民眾以坐、臥、躺等貼近日常的放鬆姿勢，換個視角觀看藝術作品，在展覽中享受休息與沉澱的時光。（圖／高市府文化局提供）

在講求效率與速度的日常裡，「躺下」有時是難得也珍貴的時刻，駁二藝術特區當代館即日起推出全新展覽《還是先躺一下再說？Lay Down》，邀請民眾以坐、臥、躺等貼近日常的放鬆姿勢，換個視角觀看藝術作品，在展覽中享受休息與沉澱的時光。高市府文化局長王文翠表示，駁二當代館秉持著拉近民眾與藝術的距離，策畫許多緊貼生活議題的展覽主題。《還是先躺一下再說？Lay Down》邀請石孟鑫、李尉郎、沒有文青、周晏旭、張欣語、陳彥齊、藍郁棠等七組台灣藝術家，透過裝置、影像、聲音與文字創作，引導觀眾調整觀看視線、打開身體的感知，讓習慣了垂直於地面生活的人們，放慢匆忙的步調，在與地面平行的體驗狀態中放鬆身體、放大感受，重新找回屬於自己的節奏。展出作品從當代人的觀看方式與社會結構出發，李尉郎《無鏡》透過具有壓迫感的空間設計與由下而上的觀看視角，映照人們在資訊洪流與社群媒體中的處境；陳彥齊《捲》以熟悉旋律喚起台灣日常記憶，坐躺於沙發椅上時，後方立即響起的音樂聲，使舒適的座位與難以完全放鬆的身體形成微妙對比；藍郁棠《日光浴計畫》以幽默影像描繪科技設施與自然環境的共存關係，觀眾躺在與螢幕內相同的充氣墊上觀看影像，彷彿置身作品之中；石孟鑫作品《門柱燈》以擬人化姿態散落空間，成為展場中的溫暖光源，靜靜陪伴並指引觀者繼續向前。隨著觀展體驗推進，身體逐漸安定放鬆，展覽也將感受延伸至自身的感官節奏。周晏旭《Suffering》是一座巨型肺形裝置，隨著充氣發動機的啟動與關閉，循環著收縮與膨脹的過程；張欣語《太陽日記》將太陽磁場波動轉譯為聲音頻率，透過地板震動讓觀眾感受來自宇宙的節奏。展覽最後，由沒有文青的文字創作打造沉浸展區，透過鏡面反射與躺臥觀看的方式，引導觀眾面對內心情緒與真實感受。展覽並與懶骨頭品牌Yogibo合作，擺放不同款式與大小的沙發，依據觀者身體姿勢自由變化，柔軟包覆每一個放鬆的心靈。《還是先躺一下再說？Lay Down》展覽即日起至2027年3月1日於駁二大勇區C5倉庫展出，詳情請至駁二官網查詢。