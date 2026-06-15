準備暑假到台北市立動物園遊玩的民眾要留意了，園方宣布6月22日至7月1日將進行年度歲修作業，連續休園10天，期間不對外開放。這次將針對紅毛猩猩、雲豹、狐猴等動物展區進行改善，也會同步進行園區步道、建物、排水系統及消防設備維護。工程完成後，動物園將於7月2日重新開園，並接續展開暑假重頭戲，7、8月共9個周六延長營業至晚間9時。今年適逢夜間開放20周年，園方還規劃特展與回憶徵集活動，邀請民眾一起重溫夏夜遊園時光。
北市動物園6/22起休園10天！暑假前大保養升級
台北市立動物園表示，自2019年起固定利用暑假前的空檔安排年度休園維護，讓大型機具能夠集中進場施工。由於平日仍需維持正常營運，大型設施改善與環境整修不易一次完成，不僅增加施工成本，也可能影響遊客與動物，因此透過短期閉園方式提升整體修繕效率。
今年歲修期間，園方將針對多個動物展區進行優化工程，包括熱帶雨林區紅毛猩猩活動場修繕、台灣動物區雲豹棲架更新、非洲動物區狐猴活動空間植栽修整，以及穿山甲館樹冠修枝等作業。此外，兩棲爬蟲動物館也將更新本土物種展示內容，提升參觀品質與教育功能。
為降低施工影響，部分動物將暫時移至其他空間安置。除了展區改善外，園區涼亭、展館地坪、遊客步道及各類建築外觀也將同步進行清潔與修繕，希望打造更舒適、安全的參觀環境。
北市動物園防颱、防災工程一次完成 員工同步接受訓練
動物園指出，休園期間也將利用大型機具進行防颱樹木修剪、排水溝清淤疏通、道路柏油銑鋪，以及消防、空調與供電系統檢修等工作，進一步提升園區防災與安全應變能力。
除了硬體維護外，園方也安排潛水員定期訓練、票務人員教育訓練、夏季蛇類出沒應變演練，以及遊客列車事故處理演練等課程，希望透過軟硬體同步強化，持續提升動物照養品質與遊客服務水準。
夜間動物園開放迎20周年！暑假9個周六營業到晚間9點
完成歲修後，緊接著登場的是每年暑假最受歡迎的夜間開放活動。今年7月與8月共有9個周六將延長營業至晚間9時，讓民眾有機會在較舒適涼爽的氣溫下漫步園區，觀察夜行性動物不同於白天的活動樣貌。
園方表示，自2006年首度推出暑假夜間延長開放活動以來，今年正式邁入第20周年。當年透過「嘉年華－ICE動物園」活動首次將營業時間延長至晚間9時，成功打造不同的遊園體驗，也逐漸成為許多家庭每年暑假的固定行程。
為紀念夜間開放20周年，動物園今年也將於兒童動物區規劃特展，邀請民眾一起翻開相簿，回顧歷年夜遊動物園的珍貴回憶。園方指出，民眾可於6月15日前投稿過去在動物園夜間活動拍攝的照片與故事，共同打造專屬於動物園的「時光走廊」，透過一張張老照片，重現20年來陪伴許多人長大的夏夜記憶。
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台北市立動物園表示，自2019年起固定利用暑假前的空檔安排年度休園維護，讓大型機具能夠集中進場施工。由於平日仍需維持正常營運，大型設施改善與環境整修不易一次完成，不僅增加施工成本，也可能影響遊客與動物，因此透過短期閉園方式提升整體修繕效率。
今年歲修期間，園方將針對多個動物展區進行優化工程，包括熱帶雨林區紅毛猩猩活動場修繕、台灣動物區雲豹棲架更新、非洲動物區狐猴活動空間植栽修整，以及穿山甲館樹冠修枝等作業。此外，兩棲爬蟲動物館也將更新本土物種展示內容，提升參觀品質與教育功能。
北市動物園防颱、防災工程一次完成 員工同步接受訓練
動物園指出，休園期間也將利用大型機具進行防颱樹木修剪、排水溝清淤疏通、道路柏油銑鋪，以及消防、空調與供電系統檢修等工作，進一步提升園區防災與安全應變能力。
除了硬體維護外，園方也安排潛水員定期訓練、票務人員教育訓練、夏季蛇類出沒應變演練，以及遊客列車事故處理演練等課程，希望透過軟硬體同步強化，持續提升動物照養品質與遊客服務水準。
完成歲修後，緊接著登場的是每年暑假最受歡迎的夜間開放活動。今年7月與8月共有9個周六將延長營業至晚間9時，讓民眾有機會在較舒適涼爽的氣溫下漫步園區，觀察夜行性動物不同於白天的活動樣貌。
園方表示，自2006年首度推出暑假夜間延長開放活動以來，今年正式邁入第20周年。當年透過「嘉年華－ICE動物園」活動首次將營業時間延長至晚間9時，成功打造不同的遊園體驗，也逐漸成為許多家庭每年暑假的固定行程。
為紀念夜間開放20周年，動物園今年也將於兒童動物區規劃特展，邀請民眾一起翻開相簿，回顧歷年夜遊動物園的珍貴回憶。園方指出，民眾可於6月15日前投稿過去在動物園夜間活動拍攝的照片與故事，共同打造專屬於動物園的「時光走廊」，透過一張張老照片，重現20年來陪伴許多人長大的夏夜記憶。