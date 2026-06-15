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▲日本球迷賽後自發撿垃圾再登國際版面（圖／截自ig@FIFA官方）

▲日本球迷賽後變清潔隊！FIFA驚喜發文：感動全球！（圖／截自ig@FIFA官方）

2026年世界盃小組賽F組首輪，日本對荷蘭的焦點大戰在美國達拉斯以2比2平手落幕，然而賽後最受全球媒體關注的，並非場上的精彩進球，而是看台上那一幕幕令人動容的畫面——大批日本球迷沒有急著離場慶祝，而是默默戴上手套、拿起垃圾袋，將散落一地的餐盒與飲料杯一一清理乾淨，延續這項讓世界為之動容的優良傳統。賽後，國際足球總會（FIFA）隨即在官方Instagram帳號上傳現場影片，畫面中可見日本球迷戴著藍色手套俯身撿拾垃圾，淡綠色垃圾袋裡裝滿了飲料瓶，整個看台在他們離開後幾乎恢復原貌。影片一出，迅速引發全球網友熱烈迴響，紛紛留言讚嘆日本球迷的自律與公德心。有受訪的日本球迷表示，他們對球員、球迷以及比賽場地都懷有深深的敬意，能夠親臨世界盃現場本就是難得的機緣，因此不願在離場時留下一片狼藉。這項令世界側目的「撿垃圾傳統」並非一朝一夕，最早可追溯至1998年法國世界盃。此後歷經2018年俄羅斯世界盃、2022年卡達世界盃，日本球迷始終如一，從未缺席。更值得一提的是，即便在日本隊未參賽的場次，只要看台上有日本球迷的身影，同樣可以看到他們自動自發整理座位、還原現場的身影。日本有句廣為人知的諺語——「飛鳥過處，不留塵污」，意指離開一個地方時，必須將環境收拾整齊，不給後來者添麻煩。這句話深深根植於日本人的日常教育之中，從小耳濡目染，長大後自然內化為一種生活習慣與自我要求，更成為日本人引以為傲的文化象徵。如今，這份源自文化底蘊的自律精神，在四年一度的世界盃舞台上一次次感動世界，也讓「日本球迷」三個字，成為國際賽場上最溫暖的存在。