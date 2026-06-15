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OpenClaw掀起「養龍蝦」風潮

▲AI助理工具OpenClaw近期爆紅，可以自動化處理每天繁瑣的事情，但設定的門檻不低。（圖／翻攝自微博）

一般人用得到龍蝦嗎？

自己養龍蝦有門檻

▲MixerBox旗下推出的AI服務ZenClaw，是專為中小企業導入的「黃仁勳版龍蝦」。（圖／翻攝官網）

MixerBox AI ZenClaw幫忙代養龍蝦

ZenClaw代養讓AI更容易進入日常工作

▲科技圈流行「養龍蝦」，龍蝦其實是OpenClaw的暱稱，為一款AI代理工具，但技術門檻不低，因此MixerBox AI推出代養服務「ZenClaw」。（圖／翻攝自澎湃新聞）

近期在科技圈流行「養龍蝦」，其實是OpenClaw一款AI代理工具，可橫跨應用程式執行排程與編碼等複雜任務，像是幫用戶整理信件、管理行程、處理資料，甚至完成一連串工作。不過，想自己「養一隻AI龍蝦」並不簡單，背後牽涉安裝、設定、權限管理和資安問題。OpenClaw為AI代理工具，可以自動執行任務的AI助理，過去透過AI，多半是你問一句，它回一句，你請它寫信，AI幫你產出文字，但還是要自己複製、貼上、寄出。但AI龍蝦可以要求它整理信箱、抓出重要信件、安排會議、整理資料，甚至串接不同工具完成工作，以前AI比較像顧問，AI龍蝦則是AI助理。對一般民眾來說，AI龍蝦最直接的好處，就是幫忙處理每天重複、瑣碎又花時間的事，例如上班族每天信件太多，可以讓AI先幫忙分類重點，可以請AI整理會議待辦事項，小商家可以用AI協助回覆客人、整理訂單、產出社群貼文，業務人員也能讓AI先整理客戶資料和追蹤清單。AI龍蝦先把最耗時間的基本工作處理掉，讓人把力氣放在判斷、溝通和創意上。雖然AI龍蝦聽起來很方便，但要自己養一隻並不容易，需要連接信箱、行事曆、文件、通訊軟體，甚至公司內部系統，用戶還要懂得設定權限，對不懂技術的一般人來說，就成為了養龍蝦的門檻，因為一旦沒有管好，AI可能會講錯話、做錯事。MixerBox旗下推出的AI服務ZenClaw，是專為中小企業導入的「黃仁勳版龍蝦」，可以幫助用戶在9秒內導入採用 NVIDIA NemoClaw的AI員工，一個入口整合Claude、GPT、Gemini等主流AI，讓用戶不用自己架設、設定和維護，也能快速導入AI員工，ZenClaw能把龍蝦養好、訓練好、環境準備好，使用者只要提出需求，就能讓AI上工。ZenClaw對用戶最大的好處，就是降低使用門檻，過去想使用這類AI Agent，可能需要懂程式、懂伺服器，也要會處理資安設定；現在透過ZenClaw，企業可以用比較簡單的方式，讓AI協助處理重複性工作。對中小企業來說，ZenClaw尤其有吸引力。因為不是每家公司都有IT團隊，但都有客服、行銷、業務、行政、資料整理等需求，ZenClaw就能把這些任務交給AI先處理，讓真人員工專心處理更需要經驗和判斷的工作。ZenClaw的角色，則是幫不懂技術的用戶把龍蝦養好，讓AI更容易進入日常工作。