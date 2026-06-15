Netflix話題韓劇《鐵拳教育》熱播，第6集中殺害所有霸凌者的受害人，同時也因此成為死刑犯的金秀謙，一幕向教權局督察羅華振（金武烈 飾）哽咽表示「希望不會再有像我一樣的人」的戲，臉部細膩又極富層次的表演撼動台灣劇迷的心，瞬間成為討論度最高的角色，而演員本尊、韓星金均河為此特別發文寫下中文「多謝」感謝台灣劇迷。
《鐵拳教育》絕望演技封神 金均河中文感謝台灣劇迷
金均河在《鐵拳教育》第6集中飾演一位名叫金秀謙的死刑犯，他因為長期遭受嚴重的校園霸凌，在忍無可忍的氣憤之下，將欺負他的加害者全部殺害，因而入獄並被判處死刑，而教權局督察羅華振請託其協助在少年監獄中嚇唬無法無天的觸法少年，金均河最後那段長度不到1分鐘、向羅華振含淚自剖的戲，極為精湛的演技成功逼哭大批台灣劇迷，甚至被譽為「全劇封神場｣。
而金均河本人也收到來自台灣劇迷網路上大量的正面反饋，昨（14）日親自在IG限時動態轉發《NOWNEWS今日新聞》的相關文章，寫下「多謝」2字中文謝謝台灣劇迷的支持，以及台灣媒體的專文報導。
金均河童星出生 拍《鐵拳教育》初嘗爆紅滋味
金均河出生於1993年，在拍攝《鐵拳教育》時其實已經33歲，戲中降齡演出學生及剛成年者，精準到位的表演毫無違和感、感染力強大，獲得一面倒好評。金均河在2003年左右就以童星身分涉足演藝圈，擁有長達23年的戲齡，雖然長年活躍於各類型戲劇，但多擔任配角。
直到《鐵拳教育》中，金均河將一位從校暴受害者變成反殺惡霸的重刑犯詮釋得淋漓盡致，他以壓抑、懊悔又帶著悲傷的細膩演技，以及一句「請不要再讓任何人落到像我這樣，我覺得教權局應該做得到」自白引發全網共鳴而成功爆紅。
김균하 IG
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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金均河在《鐵拳教育》第6集中飾演一位名叫金秀謙的死刑犯，他因為長期遭受嚴重的校園霸凌，在忍無可忍的氣憤之下，將欺負他的加害者全部殺害，因而入獄並被判處死刑，而教權局督察羅華振請託其協助在少年監獄中嚇唬無法無天的觸法少年，金均河最後那段長度不到1分鐘、向羅華振含淚自剖的戲，極為精湛的演技成功逼哭大批台灣劇迷，甚至被譽為「全劇封神場｣。
而金均河本人也收到來自台灣劇迷網路上大量的正面反饋，昨（14）日親自在IG限時動態轉發《NOWNEWS今日新聞》的相關文章，寫下「多謝」2字中文謝謝台灣劇迷的支持，以及台灣媒體的專文報導。
金均河出生於1993年，在拍攝《鐵拳教育》時其實已經33歲，戲中降齡演出學生及剛成年者，精準到位的表演毫無違和感、感染力強大，獲得一面倒好評。金均河在2003年左右就以童星身分涉足演藝圈，擁有長達23年的戲齡，雖然長年活躍於各類型戲劇，但多擔任配角。
直到《鐵拳教育》中，金均河將一位從校暴受害者變成反殺惡霸的重刑犯詮釋得淋漓盡致，他以壓抑、懊悔又帶著悲傷的細膩演技，以及一句「請不要再讓任何人落到像我這樣，我覺得教權局應該做得到」自白引發全網共鳴而成功爆紅。
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