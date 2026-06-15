《Pokémon GO》迎來上市10周年，官方宣布攜手臺北捷運打造「Pokémon GO Fest 2026：全球」系列活動。今（15）日起至7月12日，訓練家們可以參與捷運限定明信片蒐集、中山站《Pokémon GO》主題佈置、心中山超夢主題打卡區等活動，首款「超夢」SUPERCARD 造型悠遊卡也將同步登場。此外，《Pokémon GO》官方也推出10周年紀念活動，全新寶可夢「帶著10週年硬幣的索財靈」首次亮相，邀請玩家一起歡慶《Pokémon GO》邁入第10年。
中山站變身《Pokémon GO》 限定明信片公開
配合「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，中山站「中山藝文廊」即日起至7月28日化身《Pokémon GO》主題展區，現場集結多隻寶可夢角色，讓訓練家能沉浸在 GO Fest 氛圍中拍照打卡。中山站「心中山線形公園」也將在7月1日至7月12日期間設置拍照區，讓玩家留下屬於 GO Fest 的夏日回憶。
即日起至7月12日，《Pokémon GO》推出捷運限定主題明信片活動，訓練家只要前往臺北捷運全線車站（不含環狀線及貓空纜車），旋轉指定寶可補給站或道館轉盤，就有機會獲得活動限定明信片，共有5款可供蒐集。玩家可以將明信片收藏至明信片收納冊，或透過友情禮物分享給好友，一起留下今年 GO Fest 的紀念。
6月28日暖身活動登場 超夢打卡區7月亮相
官方將於6月28日上午10點至下午6點，在捷運台北小巨蛋站2號出口舉辦暖身活動。玩家只要向現場工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，即可獲得 GO Fest 主題手拿扇、追蹤《Pokémon GO》台灣官方社群平台並出示畫面，可獲得 GO Fest 限定明信片。現場也將有社群大使與玩家同樂，並一起挑戰超級團體戰。
7月11日至12日上午10點至晚上7點，GO Fest 現場活動將於「心中山線形公園」登場。現場設置大型「超夢」主題打卡裝置，沿線也規劃多項寶可夢主題布置，搭配夜間燈光效果，打造今年夏天最具話題性的寶可夢主題景點。活動期間將免費發送皮卡丘與伊布造型紙帽，完成指定任務後可獲得 GO Fest 主題手拿扇、限定明信片及紀念貼紙。此外，現場也將設置《Pokémon Pokopia》體驗區，以及《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位，讓玩家體驗不同形式的寶可夢樂趣。
超夢造型悠遊卡限量開賣
配合活動登場，臺北捷運也將推出首款「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡－超夢」。該款悠遊卡將於7月11日中午12點30分起開賣，販售地點包括臺北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店，以及臺北捷運官方線上商城，每組售價250元，數量有限售完為止。
10周年活動登場 索財靈首次亮相
除了北捷合作活動外，《Pokémon GO》官方也宣布，10周年紀念活動將於7月4日上午10點至7月6日晚上8點舉行。本次最大亮點為全新活動寶可夢「帶著10週年硬幣的索財靈」首次登場。玩家可透過黃金誘餌模組或「重要的寶箱」吸引牠現身，運氣好的話還有機會遇見異色版本與特殊背卡個體（部分獎勵內容將持續至7月31日）。
📌 活動期間加碼內容
■ 捕獲寶可夢XP增加4倍
■ 捕獲寶可夢星星沙子增加4倍
■ 活動主題寶可夢異色機率提高
■ 索財靈有機會出現特殊背卡
■ 使用「重要的寶箱」有機會遇見異色索財靈
帽子皮卡丘回歸 御三家經典招式再現
活動期間，地圖上將出現多隻10周年主題寶可夢，包括戴著蛋糕帽的皮卡丘、戴著派對帽的伊布，以及戴著派對帽的刺尾蟲等限定造型寶可夢。官方同步推出售價1.99美元的限時調查，完成任務可獲得超級孵化器、特級對戰入場券，以及擁有特殊背卡的索財靈相遇機會。
另外，初代御三家經典社群日招式也將限時回歸。活動期間進化妙蛙草、火恐龍及卡咪龜，即可獲得分別學會「瘋狂植物」、「爆炸烈焰」及「加農水炮」的最終進化型寶可夢，讓訓練家一起歡慶《Pokémon GO》10周年里程碑。
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配合「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動，中山站「中山藝文廊」即日起至7月28日化身《Pokémon GO》主題展區，現場集結多隻寶可夢角色，讓訓練家能沉浸在 GO Fest 氛圍中拍照打卡。中山站「心中山線形公園」也將在7月1日至7月12日期間設置拍照區，讓玩家留下屬於 GO Fest 的夏日回憶。
即日起至7月12日，《Pokémon GO》推出捷運限定主題明信片活動，訓練家只要前往臺北捷運全線車站（不含環狀線及貓空纜車），旋轉指定寶可補給站或道館轉盤，就有機會獲得活動限定明信片，共有5款可供蒐集。玩家可以將明信片收藏至明信片收納冊，或透過友情禮物分享給好友，一起留下今年 GO Fest 的紀念。
官方將於6月28日上午10點至下午6點，在捷運台北小巨蛋站2號出口舉辦暖身活動。玩家只要向現場工作人員出示《Pokémon GO》遊戲畫面，即可獲得 GO Fest 主題手拿扇、追蹤《Pokémon GO》台灣官方社群平台並出示畫面，可獲得 GO Fest 限定明信片。現場也將有社群大使與玩家同樂，並一起挑戰超級團體戰。
7月11日至12日上午10點至晚上7點，GO Fest 現場活動將於「心中山線形公園」登場。現場設置大型「超夢」主題打卡裝置，沿線也規劃多項寶可夢主題布置，搭配夜間燈光效果，打造今年夏天最具話題性的寶可夢主題景點。活動期間將免費發送皮卡丘與伊布造型紙帽，完成指定任務後可獲得 GO Fest 主題手拿扇、限定明信片及紀念貼紙。此外，現場也將設置《Pokémon Pokopia》體驗區，以及《寶可夢集換式卡牌遊戲》體驗攤位，讓玩家體驗不同形式的寶可夢樂趣。
配合活動登場，臺北捷運也將推出首款「寶可夢SUPERCARD造型悠遊卡－超夢」。該款悠遊卡將於7月11日中午12點30分起開賣，販售地點包括臺北捷運商品館中山店、忠孝復興店、南京復興店，以及臺北捷運官方線上商城，每組售價250元，數量有限售完為止。
除了北捷合作活動外，《Pokémon GO》官方也宣布，10周年紀念活動將於7月4日上午10點至7月6日晚上8點舉行。本次最大亮點為全新活動寶可夢「帶著10週年硬幣的索財靈」首次登場。玩家可透過黃金誘餌模組或「重要的寶箱」吸引牠現身，運氣好的話還有機會遇見異色版本與特殊背卡個體（部分獎勵內容將持續至7月31日）。
📌 活動期間加碼內容
■ 捕獲寶可夢XP增加4倍
■ 捕獲寶可夢星星沙子增加4倍
■ 活動主題寶可夢異色機率提高
■ 索財靈有機會出現特殊背卡
■ 使用「重要的寶箱」有機會遇見異色索財靈
活動期間，地圖上將出現多隻10周年主題寶可夢，包括戴著蛋糕帽的皮卡丘、戴著派對帽的伊布，以及戴著派對帽的刺尾蟲等限定造型寶可夢。官方同步推出售價1.99美元的限時調查，完成任務可獲得超級孵化器、特級對戰入場券，以及擁有特殊背卡的索財靈相遇機會。
另外，初代御三家經典社群日招式也將限時回歸。活動期間進化妙蛙草、火恐龍及卡咪龜，即可獲得分別學會「瘋狂植物」、「爆炸烈焰」及「加農水炮」的最終進化型寶可夢，讓訓練家一起歡慶《Pokémon GO》10周年里程碑。