「減肥」是很多人一輩子的目標，不過命理師廖翊樺在節目《命運好好玩》表示，有3個生肖命格天生就是「越胖越好命」，包括屬馬、蛇、雞的人，不僅口福好、人緣也會很好，雖然減重不太容易，但其實這是滿滿好運的象徵。但衛福部也提醒，肥胖是一種慢性疾病，會增加糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險，最好把體重控制在合適的範圍。
3生肖命格口福好
1、生肖馬且出生在巳時（9點至11點）的人
屬馬的人本來就帶著桃花特質，如果加上出生在巳時，會形成「天廚貴人」，在八字中代表食神與祿神降臨，天生有口福，加上屬馬的人交友廣闊，經常會有聚餐機會，也讓他們不容易瘦下來。
2、生肖蛇且出生在午時（11點至13點）的人
屬蛇的人帶有驛馬星特質，驛馬星如果恰好在午時出生，同樣會結合出「天廚貴人」，經常會到處旅行、品嘗美食，他們無論到哪個國家旅行，都比較容易接觸到當地美食，加上財運旺，更有機會安排充滿美食的旅程。
3、生肖雞且出生在酉時（17點至19點）的人
出生在酉時屬雞的人，有祿神加持，不僅能有口福，也較容易獲得他人帶來的福氣；而命格有將星的人具有領導者特質，身邊容易出現人把福氣交給他，像是可能收到同事給的零食或小點心，容易在不知不覺中攝取過量發胖。
過重恐增疾病風險 應維持正常體重
不過衛福部表示，肥胖其實是一種慢性疾病，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，而國際上經常會使用身體質量指數（BMI，身體質量指數計算機請點此）來判斷肥胖程度，在台灣BMI≧24為過重，≧27是輕度肥胖，＞30是中度肥胖，在35以上就屬重度肥胖了，建議將體重維持在正常範圍。
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1、生肖馬且出生在巳時（9點至11點）的人
屬馬的人本來就帶著桃花特質，如果加上出生在巳時，會形成「天廚貴人」，在八字中代表食神與祿神降臨，天生有口福，加上屬馬的人交友廣闊，經常會有聚餐機會，也讓他們不容易瘦下來。
2、生肖蛇且出生在午時（11點至13點）的人
屬蛇的人帶有驛馬星特質，驛馬星如果恰好在午時出生，同樣會結合出「天廚貴人」，經常會到處旅行、品嘗美食，他們無論到哪個國家旅行，都比較容易接觸到當地美食，加上財運旺，更有機會安排充滿美食的旅程。
3、生肖雞且出生在酉時（17點至19點）的人
出生在酉時屬雞的人，有祿神加持，不僅能有口福，也較容易獲得他人帶來的福氣；而命格有將星的人具有領導者特質，身邊容易出現人把福氣交給他，像是可能收到同事給的零食或小點心，容易在不知不覺中攝取過量發胖。
不過衛福部表示，肥胖其實是一種慢性疾病，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍，發生高血壓、心血管疾病、膝關節炎及痛風也有2倍風險，而國際上經常會使用身體質量指數（BMI，身體質量指數計算機請點此）來判斷肥胖程度，在台灣BMI≧24為過重，≧27是輕度肥胖，＞30是中度肥胖，在35以上就屬重度肥胖了，建議將體重維持在正常範圍。