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紐約尼克隊在本賽季以雷霆萬鈞之勢，擊敗聖安東尼奧馬刺隊，成功奪下睽違53年的NBA總冠軍。這段長達10週的季後賽征程，球隊展現了驚人的戰鬥力與凝聚力，以16勝3敗的傲人戰績封王。根據美國媒體《SNY》報導，為了讓球員專注在球場上，球團老闆多蘭（James Dolan）在季後賽前夕提出「禁慾令」的想法，引起討論。根據體育新聞網《SNY》記者伊恩·貝格利（Ian Begley）報導，在季後賽開打前，尼克隊老闆多蘭曾與球員們進行了一場激勵人心的談話。多蘭強調了未來10周內「犧牲」的重要性，並半開玩笑地對球員們提出了一個「特殊建議」：希望他們在追求冠軍的過程中保持禁慾，避免一切性行為。這一指令雖被視為老闆為了激勵士氣所開的玩笑，但從尼克隊隨後在季後賽展現的強大韌性來看，這番話似乎在更衣室內產生了微妙的化學效應。無論球員是否真的「徹底執行」，尼克隊自首輪對陣老鷹隊陷入1比2落後，隨後開啟連勝模式，橫掃76人與騎士隊，最終在總冠軍賽擊敗馬刺，這段充滿故事的奪冠旅程，讓這則「禁慾」插曲增添了不少傳奇色彩。在奪冠慶典上，老闆多蘭展現了少見的感性面。面對苦等53年的紐約球迷，他在慶祝儀式上公開致歉：「我想對紐約說句話：抱歉讓大家等這麼久了。但現在，我們終於做到了。」多蘭在賽後記者會中不僅慶祝奪冠，更語重心長地呼籲球迷：「我們知道全紐約都在狂歡，我們希望大家玩得開心，但請務必注意安全，不要受傷，也不要傷害他人。」多蘭坦言，他不希望這座城市再等上另一個53年才能再次站上NBA之巔。尼克隊本季的奪冠，被視為球隊文化重塑的成功案例。由 FMVP 布朗森（Jalen Brunson）領軍，加上布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯（Karl-Anthony Towns）的強大陣容，尼克隊不僅終結了長達半世紀的冠軍荒，更報了1999年輸給馬刺的一箭之仇。隨著周五即將舉行的冠軍大遊行，紐約市預計將湧入數百萬球迷，共同迎接奧布萊恩金盃回歸大蘋果。