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江啟臣搬高雄黃線反擊 籲中央一視同仁

總經費核定1615億元的台中捷運藍線，近期傳出後續地下段工程恐需追加約1000億元預算，綠營批評，藍線在台中市長盧秀燕任內「空轉8年」，代價相當於賠掉一整條捷運；國民黨提名台中市長參選人、立法院副院長江啟臣則反駁，通膨與原物料上漲是全國性現象，並質疑中央對台中與高雄採取不同標準，「為什麼高雄可以，台中不可以？」捷運藍線是台中市第二條捷運路線，目前尚未進入主線土建工程實質開工階段。台中市捷運工程局日前初步估算，受到國際原物料價格及人力成本持續攀升影響，後續地下段工程經費恐需增加約1000億元，近期將提報重大工程修正計畫，向交通部爭取經費補助。多位綠營人士批評，藍線推動進度緩慢，導致工程成本不斷墊高，認為這是盧秀燕執政8年所付出的代價，形同讓台中市「賠掉一條捷運」。江啟臣今（15）日中午接受媒體人黃光芹主持的《中午來開匯》節目專訪，他表示社會各界都希望捷運建設加速推動，但工程經費確實是目前最大的挑戰。藍線原核定預算約1600億元，如今預估增至2600億元，主因在近年通膨及原物料價格大幅上漲，這並非台中特有現象，是全國公共工程共同面臨的問題。江啟臣指出，不只是台中，高雄捷運黃線原核定經費約1400多億元，去年底同樣追加926億元，且已獲行政院同意。他質疑，「為什麼高雄可以，台中不可以？」中部地區擁有近500萬人口生活圈，捷運建設不僅是交通工程，更攸關整體都會發展與未來競爭力。除了藍線如期興建，未來路網也必須持續延伸完善。他強調重大公共建設不應有藍綠之分，而應以相同標準處理。若全國公共工程都面臨成本增加問題，就應從制度面找出原因並妥善因應。他呼籲中央與地方攜手合作，不分黨派共同爭取預算支持，否則捷運建設進度恐再度延宕，最終受影響的仍是市民權益。