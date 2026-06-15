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AI資料中心用電需求快速攀升，讓功率半導體成為各國半導體戰略新焦點。科技網站Wccftech引述韓國媒體報導，韓國政府準備投入約5000億韓元研發資金，推動下一代功率半導體量產，並希望把這項技術培養成繼DRAM、NAND Flash之後，帶動韓國半導體產業成長的新支柱。若加計民間資金，相關投資規模最終可能擴大至7500億韓元。韓國官方已召開會議，討論先進功率半導體商業化路線圖，預計從材料、元件、模組到系統驗證，建立更完整的國內供應鏈。功率半導體主要負責電力轉換、控制與傳輸，對AI資料中心而言，是維持穩定供電與降低能源損耗的關鍵零組件。隨著AI伺服器用電量暴增，資料中心不只需要更多電力，也更重視電力效率，讓功率半導體的重要性明顯升高。除了AI資料中心，電動車、再生能源、智慧電網、國防、機器人與航太領域，也都需要更高效、更耐用的功率元件。韓國政府因此將次世代功率半導體，與小型模組化反應爐、感測器AI並列為未來經濟成長的核心項目。這次韓國鎖定的重點，是以碳化矽及氮化鎵為代表的第三代半導體材料。相較傳統矽基半導體，這類材料更能承受高溫、高壓與高頻環境，可降低電能損耗，適合用在AI算力基礎建設、電動車電控系統與高階工業設備。韓國產業通商資源部先前已成立專責小組，規劃升級釜山、浦項等地半導體園區產能，希望縮短從實驗室研發到量產的時間。韓國政府也要求有功率半導體需求的企業，直接參與開發階段，讓技術規格更貼近產業應用。韓國雖在記憶體市場具全球優勢，但在功率半導體領域，仍面臨歐美、日本與台灣業者競爭。政府擔心，若核心技術與供應鏈長期仰賴海外，未來在AI、國防與能源轉型上恐成為弱點。