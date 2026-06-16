我是廣告 請繼續往下閱讀

韓劇《鐵拳教育》在全球掀起熱烈討論，在第5集中飾演「宇振爸爸」的權東浩（권동호）雖戲份不多，但魁武身形和令人不寒而慄的眼神，將恐龍家長詮釋得很到位，權東浩在IG分享，其實在此之前，他才因為公司解散經歷低潮，是朴智妍打電話問他要不要演這個角色，自己則會演「宇振媽媽」，才又讓他被觀眾看見。權東浩在IG分享拍攝《鐵拳教育》的日常，他提到去年經紀公司解散，導致很長一段時間都沒工作，「公司沒了，沒有任何人聯絡我、關注我，度過了一段很艱難的時光。」就在此時，大學學姐朴智妍聯絡他，對他說，「有一個作品，但角色不大，我想向導演推薦你，可以嗎？」權東浩說，這是多年以來他第一次收到朴智妍的訊息，「我感激不盡。」當時他常常懷疑自己，覺得過去的努力好像都沒意義，是朴智妍的訊息讓他從低谷中走了出來，權東浩說，「雖然角色不重，但我盡了全力，努力完成工作，我也覺得還不錯！很高興能演出一部好作品，看到智妍姐姐發展得很好，我更加開心，希望她能越來越好。」最後權東浩說，將來一定會加倍努力，成為一個能無意間拯救別人的人，就像朴智妍一樣。朴智妍看了也在底下留言，「我也很謝謝你，宇振爸爸，權東浩演員！」