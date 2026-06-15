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▲《雙囍》男主角身上有一些經歷是從導演許承傑（如圖）的親身遭遇改編。（圖／水花電影提供）

▲《雙囍》劉冠廷扮演的男主角在影片上架Netflix後，引起網友議論，對他並不很欣賞。（圖／水花電影提供）

▲余香凝在《雙囍》中被迫一天辦兩場婚禮，忙著焦頭爛額，不少網友認為片中角色不該就這樣決定嫁了。（圖／水花電影提供）

今年春節全台賣破8500萬的《雙囍》近日在Netflix上架，不同於戲院觀眾大都是正面迴響，影音平台欣賞的觀眾竟是口碑兩極，有人乾脆稱之為「亞洲式恐怖片」，認為傳統亞洲爸媽的權威和情勒作風，在片中一覽無遺。也有人認為余香凝扮演的黛玲，碰到有討好型人格的男友庭生，應該快逃開、根本不該嫁。有的觀眾沒仔細看片就質疑「為何要同一天辦兩場婚禮」？其實不少設定來自導演許承傑自身遭遇。《雙囍》中劉冠廷扮演的庭生，因為爸媽在他小時候就離異，希望終身大事能讓兩邊都滿意，被迫瞞著他們同一天各辦一場婚禮，讓新娘黛玲和她的爸爸配合得很辛苦。影音平台的觀眾缺少被關在戲院的沉浸感，會開始想更多與劇情不一定有關連的事情，很多人認為男主角強硬不起來，真的很難挺得下去。這角色有許承傑本身的影子，他爸媽也是他小時候已離婚，也曾有那種兩難的情緒。許承傑在訪問中提過，自己爸爸的家族有15個醫生，媽媽則是投資界女強人，從小他也得自己搭飛機，來回往返兩地。有一次空姐為了鼓勵他，跟他分享點心餐盒，在電影裡他則改編為墨魚麵。片中的庭生還有加入一些經過田野調查、從他人身上得到的故事，不是百分之百許承傑的化身，也有同樣在單親家庭長大的人，對這些設定頗能理解，看到淚流不止。關於《雙囍》的兩極評價之中，有些帶著女權角度的看法，認為女主角應該有更好的選擇，甚至不要嫁也是種選擇，更有批評台灣婚俗怎麼新娘還要奉茶，直呼光有這個就不該嫁。許承傑則是表示在拍完《孤味》後，他剛好求婚成功，而另一半是家裡最小的女兒，因此岳父母認為既然是家裡最後一個辦婚禮的人，希望把禮俗做得很完美，他才會因此了解到原來在台灣結婚有這麼多禮俗，自己覺得蠻好玩，可是放在電影裡，顯然不是所有觀眾都這麼想。其實從《雙囍》的例子，倒可以看出為何串流影片與戲院放映的影片，始終不會是同樣的東西，因為觀影環境與呈現的不同，觀眾在家看片就是無法聚精會神，無法像戲院裡看電影，能接受節奏平穩而少變化。所以早先傳Netflix「教戰守則」，包括最刺激的動作場面要提前推出，對白裡要「重複交代劇情好幾次」，免得觀眾邊滑手機邊看片會忘掉，還是頗有道理。