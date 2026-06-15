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台北市長蔣萬安昨晚啟程前往新加坡，今（15）天上午受邀出席2026世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）開幕式，與來自各國城市領袖及國際組織代表共同與會，並在開幕現場與新加坡總理黃循財握手問候，與其他獲獎城市一同入座主桌。北市府表示，蔣萬安今日上午受邀出席2026世界城市高峰會（World Cities Summit, WCS）開幕式，並與其他獲獎城市一同入座主桌，與來自各國城市領袖及國際組織代表共同參與盛會。蔣萬安並於現場與新加坡總理黃循財握手問候，新加坡西南區市長劉燕玲也特別致贈蔣萬安歡迎禮物，禮物以新加坡市中心「Downtown」城市風貌為主題，呈現新加坡融合藝術、自然、濱海景觀與城市地標的特色。今日上午開幕式由黃循財進行主題演講，及新加坡國家發展部部長徐芳達（Chew Hong Tat）致歡迎詞，開幕典禮主題為「從願景到加速：在城市脈絡中落實國家政策」（From Aspiration to Acceleration: Implementing National Policies in Urban Contexts）。聯合國副秘書長兼人居署（UN-Habitat）執行長Anaclaudia Rossbach也出席本次世界城市高峰會，並將於下午場次發表主題演講。蔣萬安今日上午出席WCS開幕式，下午將參加李光耀世界城市獎講座、晚間出席頒獎典禮，台北市獲頒「李光耀世界城市獎」的特別獎；16日上午市政參訪、下午市政交流；17日上午市政參訪，下午搭機返台。