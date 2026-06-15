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立法院延宕今年度總預算審議至今已超過290天，民進黨發言人吳崢今（15）日表示，國民黨、民眾黨立委坐領全民納稅錢，卻整天正事不做，通過延會讓「史上最長會期」保護傘開好開滿，再以因人設事修惡法、延宕國家總預算、封殺杯葛人事案等手段，阻礙國家發展、衝擊經濟民生、破壞民主法治，藍白只顧自身利益，讓全民受害。吳崢表示，今年度總預算自去年8月送立法院以來，至今已延宕超過290天仍尚未完成審議，其中，國民黨與民眾黨擔任召委惡意拖延，藍白召委權責下一共6個委員會、19個機關預算待審，又傳出藍委翁曉玲提案全數刪除文化部媒宣費4738萬、影視局6成預算，意圖在台灣文化外交屢獲佳績之時，讓台灣噤聲，打壓台灣國際能見度。吳崢強調，藍白本會期再度故技重施通過延會，史上最長會期紀錄再加一，但藍白立委不審預算，正事不做卻強推爭議法案，一月初通過「顏寬恒條款」、上週硬闖「高虹安條款」，接著還有「周典論條款」、「柯文哲條款」。不僅如此，藍委葉元之還提出三項「雙薪肥貓復活」修法，藍白屢屢因人設事惡修法律，為特定人士開後門。最後，吳崢指出，藍白還不斷拖延人事案，諸如大法官、NCC、檢察總長、考試院、中選會、公視董監事都曾遭在野阻擋、杯葛或封殺，最新的監察院人事案，藍白同樣揚言抵制。吳崢表示，藍白意圖以因人設事修惡法、延宕國家總預算、封殺杯葛人事案等三種粗暴手段，阻礙政府運作與國家正常發展，更將衝擊經濟與民生，讓全民受害。