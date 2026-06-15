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「這群人」都參加過相關活動！張雅屏嗆聲：雙標政治

第18屆「海峽論壇」日前在廈門登場，不過陸委會宣布全面禁止中央及地方政府人員參加，台東縣長饒慶鈴原先的申請也被駁回，而她則改以「預錄影片」方式另類出席。不過官員認為，饒慶鈴明遭禁止仍堅持與中方黨政部門合作，後續將交主管機關查處。此舉引來國民黨大陸事務部主任張雅屏不滿，他痛批：「請問錄影犯法？還是民進黨不喜歡就犯法？」張雅屏表示，地方首長沒有偷渡、沒有密會、沒有簽政治協議，只是為台東農民爭取鳳梨釋迦訂單，用預錄影片表達支持，竟被放話「恐觸法」。他直言，這不是依法行政，而是枉法恐嚇，今天若連一段錄影都要追查，明天是不是連地方政府和中國城市通電話、視訊會議、農產對接都要扣上統戰帽子？張雅屏指出，「錄影現身」若在台灣預錄，重點根本不是《兩岸條例》所規範的「進入中國地區」，政府若要主張觸法，請先講清楚違反哪一條、構成要件是什麼、行政處分依據在哪裡？否則就是先扣統戰帽子，再放話查辦。張雅屏提及，更荒謬的是，陸委會主委邱垂正2009年也曾出席海峽論壇；2019年金門、澎湖、連江縣長及台北市副市長也曾參與相關活動。如今地方首長為農漁民訂單錄影致意，竟被說成「恐觸法」，這不是法治，是雙標政治。「真正該被檢驗的，不是饒慶鈴縣長，而是民進黨政府。」張雅屏質疑，為什麼過去可以交流，今天不行？為什麼民進黨人可以了解中國，藍營地方首長就是統戰？為什麼農民要訂單，中央卻只會給標籤？這不是國安，這是政治打壓；這不是法治，這是綠色恐嚇。