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點名稱讚習近平普丁 沒插手海上封鎖

批評納坦雅胡難搞 差點讓協議破局

改稱德黑蘭高層務實 警告不准殺害示威者

美國總統川普（Donald Trump）14日迎來80歲大壽，他在白宮接受電話專訪，談及剛達成的美伊協議，還特別讚揚中俄領導人習近平、普丁，但直接點名以色列總理納坦雅胡「極其難搞」，差點讓和平協議破局。川普14日下午在白宮接受《紐約時報》電話專訪，在28分鐘的訪問中，背景不時傳來家族成員為他準備慶生晚宴的喧鬧聲。川普情緒也相當興奮，稱自己2月下旬對伊朗發動大規模空襲，以及隨後在荷姆茲海峽實施的海上軍事封鎖，已經徹底重塑了中東地緣政治格局，使其全方位倒向有利於美國的局面。「我與伊朗達成的協議最終將確保荷姆茲海峽永久暢通」，還堅稱若伊朗未能與美國達成最終核協議，他將重啟對德黑蘭的軍事打擊、讓美國成為「中東的守護者」。川普也特別點名中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），稱讚他們在美軍海上封鎖期間沒有插手干涉。川普稱習近平表現得像個十足的紳士，「他上個月在中國接待我時，並未向該海峽派出油輪並在兩側部署20艘驅逐艦來強行衝撞或打破我們的海上封鎖。否則，這極有可能直接引爆美中兩國海軍的正面軍事衝突。」但提到以色列總理納坦雅胡時（Benjamin Netanyahu）時，川普表達了強烈不滿，痛批其發動的襲擊差點讓好不容易成形的和平協議全面破局，「納坦雅胡是一個極其難搞的人，坦白說，納坦雅胡應該對美國感激涕零，因為如果伊朗真的擁有核武器，以色列根本撐不過兩個小時。」川普提出「如有必要，美國將成為中東的付費警察」的構想，顛覆了美國自第二次世界大戰以來的傳統外交政策，形同將國防武力與核武保護傘轉化為唯利是圖的僱傭兵部隊。被問及沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國等中東盟國是否已經同意這項安排時，川普僅說討論才剛開始，且唯有在伊朗持續保持敵對姿態時，這種收費保護機制才會正式啟動。他也堅稱「伊朗的濃縮鈾活動將永遠被限制在『絕不能用於軍事用途』的低水平」。另外，川普對伊朗領導層的態度也有巨大轉變，包含新任伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Mojtaba Khamenei）在內的德黑蘭高層，形容為可以溝通的「務實主義者」，與戰爭初期鼓勵伊朗人民推翻政權的論調大相徑庭。川普坦言，伊朗百姓手中缺乏武器，若盲目發起抗爭只會遭到血腥屠殺。但他警告，若伊朗軍警敢射殺示威者，美方將全面凍結其250億美元海外遭凍結資產的釋出進度。