我是廣告 請繼續往下閱讀

對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧公開表示「自己最了解新北市的現況跟需求」，對此，李四川競選辦公室發言人郭音蘭今（15）日強烈質疑：如果蘇巧慧真的最懂新北的痛、最了解新北的現況，為什麼在立法院還要極力阻擋能為新北爭取每年增加數百億統籌分配稅款的財劃法修正案？這根本是「心中只有黨意，沒有新北民意」。郭音蘭直言，地方建設需要的是真金白銀，而不是嘴巴講講。新北市擁有全國最多的400萬人口，人均統籌分配款長年是六都最低，自有財源有限的狀況，讓新北市政府「巧婦難為無米之炊」。尤其新北目前又處於交通建設發展、老舊校舍翻新、社福托育擴展的關鍵期，需要有更多的自主財源，然而蘇巧慧身為新北市立委，卻帶頭在立法院阻擋財劃法修正，阻擋新北市民每年增加數百億的自主預算。郭音蘭批評，蘇巧慧一邊高喊自己最懂新北現況，一邊卻在立法院配合民進黨黨團，以各種理由杯葛、阻擋財劃法的修正。這種「嘴巴喊愛新北、表決背叛新北」的雙面手法，讓許多新北市民感到徹底寒心。難道蘇巧慧不知道新北市民人均統籌款墊底的委屈嗎？難道蘇巧慧不知道交通建設、租金補貼、偏鄉建設、長照資源都需要這筆經費嗎？以租金補貼為例，租金補貼原本由中央全額負擔，如今中央卻要求地方政府共同分攤，無疑將增加地方財政負擔，如果她心裡真的有新北市民，就應該站在市民朋友這一邊，勇敢向中央爭取。郭音蘭呼籲蘇巧慧，既然大言不慚自稱了解新北需求，就請順應基層民意，放下個人與黨派的政治盤算，不要再跟民進黨的黨意站在一起，持續封殺對新北有利的法案，請把新北人的民意，放在你的黨意之前。