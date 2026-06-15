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▲統一發票3月、4月中獎號碼將在今（25）日下午開出，本文將不斷更新獎號提供民眾資訊。（圖/記者張嘉哲攝）

蝦皮會於開獎後根據國稅局公佈之中獎發票號碼進行電腦對獎，會於次月1號（遇假日順延）透過推播通知與E-mail通知

發票中獎1000萬、200萬的幸運兒是你嗎？115年3、4月期統一發票大獎清冊出爐，蝦皮購物開出一張1000萬發票，不過有許多消費者並不知道蝦皮發票儲存在哪裡，一不小心恐錯過領取千萬獎金的機會。此外，美廉社本期也開出200萬發票，提醒民眾快拿發票出來對獎，也許幸運兒就是你。本期發票中，蝦皮購物開出1000萬元特別獎，消費者僅購買129元商品，就幸運中大獎。全聯本期也在台中清水中興門市開出1000萬元大獎還有美廉社開出200萬大獎，開出中獎發票的門市在台北市，消費者在美廉社大安忠孝東店購物，消費99元購買飲品，就爽中200萬，財神爺直接闖進家門。全聯則是在高雄市鳳山武營門市開出200萬元特獎。蝦皮購物開出千萬大獎，不過多數消費者並不知道蝦皮購物電子發票可以在哪裡查詢。根據蝦皮購物說明，若結帳頁面有出現電子發票」欄位，表示該筆訂單的發票將由蝦皮購物代為開立。若沒有電子發票欄位，通常是因為賣家未達開立標準（如跨境賣家或小規模營業人）或未申請蝦皮代開發票服務，由賣家自行開立發票。若中獎發票由蝦皮代為開立且未歸戶，，提醒民眾可別不小漏了信件。3月、4月統一發票開獎時間為5月25日，蝦皮中之時間為6月1日，可至超商兌獎時間為6月6日起至9月5日。