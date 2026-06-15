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日本今（15）日靠著正規時間最後1分鐘頭槌進球，2：2逼和荷蘭，比賽中受到荷蘭強硬肢體對抗，也在賽後成為熱議焦點，其中足球男神谷口彰悟一次接高空球時，遭到荷蘭球星德帕伊（Memphis Depay）從正面衝撞倒地，「國寶級帥臉」險被撞歪，讓球迷看不下去，紛紛砲轟荷蘭施展「毀面肘」，忌妒谷口彰悟的驚世美顏，「史上最垃圾荷蘭10號」、「沒貢獻沒得分還黃牌 撞人」、「明顯對人不是對球。應紅牌離場」谷口彰悟稍早比賽擔任前鋒踢滿全場，下半場83分鐘時，他爭搶高空球率先到位，抬頭等待球時，前方的荷蘭球星德帕伊從正面趕來、竟直接撞飛谷口彰悟，還疑似有出肘舉動，谷口彰悟倒地後也掩面、神情看起來相當痛苦，裁判當下則判決德帕伊一張黃牌。現年34歲的谷口彰悟是日本隊後衛防線重要成員，目前效力於比利時聯賽聖圖爾登，他不僅具備183公分、75公斤名模身材，還因為俊俏臉龐在海內外都累積極高人氣，還時常受邀拍攝時尚雜誌與商業廣告，2025年6月，他與日本知名女演員兼模特兒泉里香宣布結婚，更讓他的人氣跨足到藝能界。至於德帕伊，作為荷蘭今年鋒線上進攻主力，以強悍球風聞名，近年在巴西聯賽踢球，就因為諸多爭議動作躍上社群，今日又因為把谷口彰悟「國寶級帥臉」撞歪被球迷痛罵，「超派肘擊」、「荷蘭隊的比賽拳拳到肉」、「踢個球以為在打拳擊」