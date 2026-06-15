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AI推動生產力爆發 最受AI影響的超級明星企業大幅領先

AI技能的平均薪資溢價達62% AI職缺成長超越整體就業市場

PwC發布《2026全球AI職缺動態調查報告》（PwC’s 2026 AI Jobs Barometer）發現，AI正在迅速重塑員工技能，更加強調判斷力、創造力和領導力，正在促成全球就業市場朝向專業化及普及化雙軌發展。PwC指出，「專業化」（professionalised）職位是指運用AI把相對基礎與常規的任務進行自動化，將需要人類判斷與專業知識的任務留給人類；「普及化」（democratised）職位是指，AI可以承擔某個職務中相對較具專業性的任務，將較簡單的工作留給人類；「專業化」職位的職缺成長率是「普及化」職位的兩倍，薪資成長率也高出42%。初階職位方面，AI發展趨勢正在增加對「資深」技能的要求。據對美國240萬個初階職位的分析，受AI影響最大的初階職位，要求具備領導力、創造力或面對面互動等傳統資深「人力密集型」技能的比例高出七倍。自2019年以來，這些「資深化」初階職位的職缺成長35%，而其他初階職位則萎縮10%。資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，隨著Agentic AI開始進入企業的場域，對於員工的跨領域技能要求將會更高，員工將被賦予領導這些新的超級數位同仁，並專注於解決跨領域的難題，而不再僅是單一功能別的專業技能。而最能夠從AI獲利的企業，是那些利用AI重塑工作流程並進行轉型，而不是僅利用AI進行自動化局部效率改善。本報告發現，受AI影響程度最高與最低的企業，其差距日益擴大。以2018年為基準，受AI影響程度最高的企業，2025年的員工生產力（員工人均營收）成長34%，而受AI影響程度最低的企業則為24%。受AI影響程度最高的企業中，也出現明顯的「超級明星」效應。在這群企業中，按生產力表現排序的前20%企業，其生產力較2018年成長163%，約為整體受AI影響程度最高企業（34%）的五倍。值得注意的是，受AI影響程度最高的企業，不僅未因採用AI而縮減人力，員工人數成長速度甚至高於受影響程度最低的企業，以2018年為基準，2025年員工人數成長分別為52%與36%。隨著企業持續利用AI提升生產力，具備AI技能的員工，其平均薪資溢價持續上升，達到62%，高於去年的57%。薪資溢價因產業而異，例如消費民生產業高達118%、科技媒體與電信業84%，而政府與公共部門則僅有16%。需要特定AI技能的工作職缺也大幅增加，如提示工程（prompt engineering）或機器學習，成長速度約為整體就業市場（8.6%）的八倍（69%）。2025年AI相關職位的數量幾乎是2024年的兩倍，且自2015年以來，AI職位的成長一直超越所有職位。資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安認為，經驗與專業知識之間的傳統關係正在改變。AI使部分可作為初階訓練的常規工作消失，同時在職業生涯更早的階段，增加了對判斷力、創造力、領導力、適應力與整合力的需求。組織必須重新思考如何培養人才，以協助員工在這個雙軌就業的新環境中茁壯成長。