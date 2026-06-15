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▲黃尚慶入行18年，活躍於電影、電視劇及舞台劇，演出的作品有《Voice》、《孤單又燦爛的神—鬼怪》等。（圖／翻攝自Sang Kyung Hwang IG＠sangkyunghwang）

▲朴智妍（如圖）曾經發布替老公黃尚慶演出舞台劇應援的照片。（圖／翻攝自박지연 Ji-yeon Park IG＠parkg）

Netflix熱播韓劇《鐵拳教育》佳評如潮，劇中惡質家長、玄中小學一年三班學生金宇振的媽媽李智英，「花式」欺凌新進女老師的演出讓人恨得牙癢癢，飾演該角色的33歲女星朴智妍除了演技備受推崇，私生活也引來外界關注，劇迷發現她的老公為演員黃尚慶，兩人從交往到結婚堅守長達21的愛情，被視為韓娛模範夫妻。43歲黃尚慶從2008年出道以來，活躍於電影、電視劇及舞台劇，演出的知名角色有劇集《運氣好的日子 / 恩水好的日子》中恐嚇李英愛的反派、《Voice》中的「高東徹」等，其他作品還有《孤單又燦爛的神—鬼怪》、電影《殭屍女兒》、《特務搞飛機》、《冠軍大叔》等。朴智妍、黃尚慶為漢陽大學戲劇電影系的同學，在校園時期便開始交往，在2017年正式登記結婚之前，小倆口在演藝圈彼此扶持，經歷長達12年的愛情長跑，至今夫妻倆結婚約9年，過著低調且甜蜜的婚姻生活。社群平台上，朴智妍偶爾分享和黃尚慶的生活點滴與親密互動，諸如夫妻間的日常生活、演藝作品宣傳或是朴智妍去支持老公舞台劇的照片，有趣的是，朴智妍在《鐵拳教育》第5集中把溺愛兒子的恐龍家長演得太過傳神，但現實中她和老公沒有生小孩，讓許多入戲的劇迷對她的反差演技感到驚豔又佩服。